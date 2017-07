Loe filmist lähemalt SIIT!

2. "Põgenemise rütm" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR: 96

Loe filmist lähemalt SIIT!

3. "Lõputu poeesia" | KINO: Artis, Sõprus, SKOOR: 96

Loe filmist lähemalt SIIT!

4. "Targad naised" | KINO: Artis, SKOOR: 94

Loe filmist lähemalt SIIT!

5. "War of The Planet of the Apes" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR: 93

Homsest linastub Ahvide Planeedi viimane osa Eesti kinodes (Vida Press)

Loe filmist lähemalt SIIT!

Loe Õhtulehe arvustust!

6. "Ämblikmees: kojutulek" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR: 93

Loe filmist lähemalt SIIT!

7. "Teispool lootust" | KINO: Artis, Sõprus, SKOOR: 93

Loe filmist lähemalt SIIT!

8. "Wonder Woman" | KINO: Coca-Cola Plaza, SKOOR: 92

Loe filmist lähemalt SIIT!

9. "Una" | KINO: Coca-Cola Plaza, Artis, SKOOR: 92

Loe filmist lähemalt SIIT!

10. "Kadunud linn Z" | KINO: Coa-Cola Plaza, SKOOR: 87

Loe filmist lähemalt SIIT!

11. "Superalibi" | KINO: Artis, SKOOR: 67

Loe filmist lähemalt SIIT!

12. "Tantsija" | KINO: Artis, SKOOR: 63

Loe filmist lähemalt SIIT!

13. "Mina, supervaras 3" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR: 61

Kriitikud hindavad, saalid on puupüsti täis (Vida Press)

Loe filmist lähemalt SIIT!

14. "Tüdrukuteõhtu" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, SKOOR: 48

Loe filmist lähemalt SIIT!

15. "Pea alaspidi" | KINO: Artis, SKOOR: 40

Loe filmist lähemalt SIIT!

16. "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks" | KINO: Coca-Cola Plaza, SKOOR: 29

Loe filmist lähemalt SIIT!

17. "Kuningas Arthur: mõõga legend" | KINO: Coca-Cola Plaza, SKOOR: 28

Loe filmist lähemalt SIIT!

18. "Rannavalve" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, SKOOR: 19

Loe filmist lähemalt SIIT!

19. "Maja võidab alati" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, SKOOR: 18

Loe filmist lähemalt SIIT!

20. "Transformerid: viimane rüütel" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR: 15

Maailma tabas Transformerite hullus, kriitikud kitkusid samal ajal juukseid. (Vida Press)

Loe filmist lähemalt SIIT!

Õhtulehe mitte just väga kiitvat arvustust lugege SIIT!

21. "Muumia" | KINO: Solaris, SKOOR: 15

Loe filmist lähemalt SIIT!

Lisame siia ka filmid, mis erinevatel põhjustel pole veel Rotten Tomatoesis hinnatud. "Vangla valitseja" on veel nii uus film, "Tagasi Burgundiat" pole veel USA-s välja antud ja kodumaine "Nõukogude hipid" on küll suurepärane film, aga pole ka Ameerika hindajateni jõudnud. Aga neid maksab ka kindlasti vaatamas käia!

"Vangla valitseja" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, SKOOR: pole veel saadaval

Loe filmist lähemalt SIIT!

"Tagasi Burgundiasse" | KINO: Coca-Cola Plaza, Artis, SKOOR: puudub

Loe filmist lähemalt SIIT!

"Nõukogude hipid" | KINO: Artis, SKOOR: puudub