Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et mees tabati kohaliku politsei poolt täna Barcelona linna lähistelt. "Põhjust, miks ta politsei huviorbiiti sattus, me hetkel veel öelda ei oska," sõnas Kuik ja jagas lootust, et loodetavasti antakse mees kuu jooksul Eestile üle.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kinnitas oma Twitteri kontol, et mees on tabatud:

Kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask selgitas, et 45-aastase mehe kinnipidamine toimus üle-euroopalise vahistamismääruse alusel. "Aastatega on rahvusvaheline koostöö õiguskaitseasutuste töös muutunud aina tihedamaks. Eesti prokuratuur on kontaktide loomise nimel teinud viimastel aastatel kõvasti tööd ning aina rohkem on meil ette tuua näiteid, kus hea koostöö tulemusel saame vajaliku informatsiooni või tagaotsitava kätte ükskõik kus maailma otsas," lisas prokurör.