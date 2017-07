Tallinna kõige vanem, suurem ja kuulsam hotellrestoran oli 1817. aastal asutatud Kuld Lõvi (Harju 40). Temaga samasse esindusklassi kuulusid ka St. Petersburg (Rataskaevu 7) ja Du Nord (Rataskaevu 3), kirjutab Kalervo Hovi oma äsja kordustrükis ilmunud raamatus „Kuld Lõwi ja Kultase ajal“. Suvisel õhtupoolikul on paras aeg teha selle raamatuga üks tiir Tallinna kesklinnas. Sama giidiga tasub minna ka Kadriorgu.

Juba 1850. aastal asutatud St. Petersburgi nimi andis mõista, et ennekõike oodati külalisi Venemaalt, kuid kuus aastat hiljem maikuus Tallinna külastanud Vene tsaar Aleksander II ööbis siiski Kuld Lõwis. 18 viimast aastat taas St. Petersburgi nime all tegutsenud hotell on vahepeal kandnud ka Bristoli, Tallinna, Toome ja Rataskaevu nime ning pärast Eesti taasiseseisvumist olnud valitsuse külalismaja.

Aadressil Rataskaevu 3 alustas 1878. aastal tegevust hotell Du Nord, kus ei puudunud ka oma jaj kohta noobel restoran. (Martin Ahven )

Peaaegu kõrvalmajas 1878. aastal asutatud Du Nordis olid samuti hotell, restoranid ja kabinetid. 1930ndatel hakkasid Tallinna restoranid muu maailma eeskujul spetsialiseeruma ning ka Du Nord lõpetas hotellipidamise ning tantsu ja head rooga hakati pakkuma kahel korrusel korraga.