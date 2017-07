See ei ole teie esimene visiit Eestisse, millise mulje on meie maa teile jätnud?

Tema kontsert on eriline teekond läbi helide, mis jõuab vaikuse ja palve keskmesse. Sudha alustas lapsena tantsimise, näitlemise ja muusikaga ning sealt sai alguse ka tema varajane huvi eneseavastamise ja nähtava ning nähtamatu maailma salapära vastu. Juba pikka aega on ta esinenud rahvusvahelistel kontsertidel, festivalidel ja meditatsioonidel üle Euroopa, Austraalias, USAs, Jaapanis ja Indias. Eestisse saabub ta teist korda ja tuleb siia nagu koju, teades, et teda oodatakse.

Juba pisut enam kui nädala pärast, 22. ja 23. juulil toimub Haapsalu piiskopilinnuses järjekordne ja kauaoodatud joogafestival, mille peaesinejaks on Eesti joogakogukonnale juba tuttav mantralaulik, Taanist pärit Sudha, kes on juba 15 aastat oma kuulajatele pühasid mantraid ning traditsioonilisi ülistuslaule esitanud.

Külastasin Eestit esimest korda eelmise aasta märtsis, kui tulin siia elustiilipäevale, sellest ajast saadik olen teie maast vaimustuses ja Eestisse täiesti armunud. Kuna minu juured on Skandinaaviast, siis on Eestis palju asju, mis pakuvad äratundmisrõõmu, kuid samaaegselt tajun siin ka segunemist iidsete idamaiste muinaslugudega, millega tunnen samuti tugevat seost.

Mida saaksite öelda Eesti publiku kohta? Kas eelmine kord sai teile osaks soe vastuvõtt?

Absoluutselt! Minu sügav kummardus kogu Eesti rahvale ilusa ja sooja vastuvõttu eest minu eelmisel kontserdil. Suur rõõm oli kogeda, et te ei karda laulda. Seda on kohe tunda, kui lauldakse avatult ja kogu südamest. Oma viimasel kontserdil tundsin end väga teretulnuna ja minu eest hoolitseti tõeliselt hästi. Sellest ajast saadik olen väga tahtnud siia tagasi tulla.



Joogafestivali peaesineja Sudha: olen teie maast vaimustuses ja Eestisse täiesti armunud!

Millest te ise laval olles mõtlete?

Laval olles ma ei mõtle tegelikult peaaegu mitte millestki. Minu seisundit saab pigem nimetada tundmiseks või tunnetamiseks. Tunnen lõpmatut sidet Allikaga (Source) ja kõikide kontserdil olijatega. Tunnen ühtsuse ja kõigi kohalolu tunnet, saalis tekib justkui üks hingamine. Mulle on äärmiselt oluline silmside ja südamete ühendumine kontserdi ajal. Ma ei näe, mida ma teen esinejana, sest see on ühtne tervik, mis tekib meie kõikide vahel. Olen vaid teejuht, sest tegelikkuses kõik annavad oma energiat ja südamesoojust võrdselt, et saada üheskoos osa sellest võrratust kogemusest.

Mida muusika teie jaoks tähendab ja mida on see teie elus muutnud?

Muusikal on alati olnud tähtis roll minu elus. Juba väga varajases eas laulsin endamisi mängimise ajal, laulma hakkasin tunduvalt varem kui rääkima. Nii palju kui ma ennast mäletan, on minu laulud sündinud ümbritsevatest hetkeolukordadest. Minu jaoks on laulmine olnud sama loomulik kui hingamine. Vanemaks saades muutusin eneseteadlikumaks ja häbelikumaks, seega pidin leidma endale sobiva viisi naasmaks laulmise juurde.

Laulmisest sai minu jaoks meditatsioon ja läbi laulmise sain ühenduse Loojaga (Divine or Source – Jumalik Allikas). See on minu viis elu tänamiseks. Muusikal on minu elus palju erinevaid rolle. Muusika abil ma tähistan tähtsaid elusündmusi, ta on parim lohutaja rasketel eluhetkedel, aitab mul aega maha võtta ja vajuda vaikusesse. Muusikal on ka üks imeline omadus – see on universaalne, kõik mõistavad tema keelt.

Mida võib Eesti publik teilt oodata seekordsel joogafestivalil?

Väga hea küsimus. Ma üritan elada oma elu, seadmata endale mingeid ootusi ja eesmärke. Aga ühte ma võin lubada – kõik, kes tulevad minu kontserdile avatud südamega, võivad kindlad olla, et nad lahkuvad sealt armastusega täitunud südamega.

Joogafestivali peaesineja Sudha: olen teie maast vaimustuses ja Eestisse täiesti armunud!

Millise sõnumi sooviksite Eesti publikule sellel kontserdil anda?