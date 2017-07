11. juulil toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus tšelloneliku C-Jam esimene suvetuuri kontsert "Greatest Hits", mis avas muusikute päikeseloojangukontsertide sarja.

Viimsis esitleti esmakordselt ka tšellistide uut plaati "Cellohell", mille kohta on ansambli eestvedaja Pärt Tarvas öelnud: "See album on otsekui põrgu, milles on 13 erinevat katelt ja neid ümbritsevad kolmnurksete sabadega deemonid, kes ei anna tšellistidele hetkekski asu. Plaadil on 13 katelt ehk 13 lugu, pluss 14. ehk taevaminek, mis peaks tähistama helgust ja taevaseid teemasid."

11. juulil toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus tšelloneliku C-Jam esimene suvetuuri kontsert "Greatest Hits"

Järgmine tšellistide esinemine toimus 12. juulil Mulgimaal Halliste Püha Anna kirikus ning kogu tuur lõpeb Lohusalu sadamas 4. augustil.