„Kõige keerulisem oli äädikakärbsetest vabanemine,“ meenutab Reisenbuk algust. „Lahendus on kõrgemas temperatuuris, kastis on küttekeha, mis tagab 45kraadise temperatuuri, lisaks bakteriaalne aine. See ei lase kärbestel tekkida.“

Euroopa võistlusele pääsemiseks tuli maikuus võita Eesti parima õpilasfirma tiitel ning Reisenbuki sõnul oli see proovikivi. „Ühenduse Junior Achievement poolt on see hästi tehtud, et Eesti võistlus on sarnane siinse võistlusega,“ räägib ta. „On neli vooru: aruanne, esitlus, žüriivoor ja näitus. Sama oli ka siin, nii et kodune võistlus oli hea soojendus.“

Lihtsa õpilasfirma aeg hakkab läbi saama ja edukas start tõotab suuremat ettevõtet.

„Meil on juba osaühing registreeritud,“ sõnab võidukas Reisenbuk. „Tahame tavaliste köögikonteinerite kõrval hakata tegema suuremaid. Tegelikult on meie tehnoloogias üht-teist uuenduslikku, nii et mõned patendid võib ka taotleda.“