Saade "Terve tervis" käis Liipa talus, kus saate saatejuhi Riina Reimani vestluskaaslaseks oli JJ-Street Tantsukooli tantsutreener Mari Venski

Mari sõnul pole laagrisse tulijatel varasem tantsuoskus oluline, mõlemad laagrid aga on tervisekesksed. Päevas on neli erinevate tantsustiilide trenni, kus õpetavad välismaised treenerid ja need on päris võhmale võtvad, samas aga ei pea keegi endast 100% andma, trenni võib teha just enda tasemele sobivalt.

Toit on laagris tervislik ja vanemad ei pea kartma, et nende lapsed aega nutitelefonis veedavad - treenerid ja kasvatajad suudavad laagrielu huvitavaks muuta ka nutiseadmeteta, või siis leitakse ka infotehnoloogias harivad lahendused. Mari Venski on kogenud, et noored tunnevad ka ise huvi tervisliku elustiili vastu ning soovivad vastavaid õpetusi kuulda.