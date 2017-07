Scooteri liider H. P. Baxxter postitas hiljuti Facebooki lehele foto, milles tänab Uuralites asuva Permi linna fänne elu suurima kontserdi eest. Nimelt uhkustab Scooter 100 000-pealise publikuarvuga. Scooter esineb oma 25. juubeltuuri raames Tallinna lauluväljakul 23. augustil.

"Thank you Ural Posse! 100.000 people in Perm, Amazing, Spasiba!" hõiskab Scooteri postitus.

Juubelit tähistav saksa tehno- ja tantsumuusika suurnimi annab pürotehnika ja erieffektidega vürtsitatud täispika soolokontserdi Eestis maailmatuur "Wild & Wicked" raames.

Scooter toob lisaks suurele pürotehnika pargile kaasa ka võimsad LED-ekraanid ning ligi 100 tonni lava-, heli- ja valguspargi varustust.

Vaata videost lava tagant salvestatud kontserdilõiku: