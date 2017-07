Hannes Võrno: olen tagasi ja olen rõõmus, et saan jälle teha seda, mis meeldib

Üks näitlejatest, Hannes Võrno, ütleb, et kummalisel kombel võib seda tükki pidada sügavalt satiiriliseks absurdikomöödiaks, selles on ka allhoovust, reaalset elu üsnagi palju.

Etenduse tegevus toimub pisikeses kolkakülas, mis on peaaegu välja surnud. Siiski elatakse seal priskelt igasuguste eurotoetuste najal, mida osavalt välja petetakse: kuritegelike jõukude vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult kiirteelt mahasõitude ehitamiseks, iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni püstitamiseks ja nii edasi. Petuskeem töötab ideaalselt, kuni üks Brüsseli ametnik saabub asja kontrollima, kuhu see raha läheb ja mida selle eest tehtud on.

Kogu loo viide on tema sõnul peamiselt selles, et pealtnäha hõlpsalt, õnnelikult ja rõõmsate nägudega teenitav raha, mis tuleb mingist fondist, Euroopa Liidust ja teab mis pragudest, tundub lihtne ja kerge saak, aga selle taga on hilisem kohustus nelja-viiekordselt tagasi maksta. "See on paraku eluline, sest praegu meil ühiskonnas ringi vaadates näeme täpselt sama asja, kuidas tulevaste põlvede arvelt võetakse suuri kohustusi ja hullumeelseid laene," arvab ta.

Kommenteerides ütlemist, et läbi nalja mõistame tõsielu, nendib Hannes Võrno, et nalja ei sünniks, kui mingid asjad ei oleks liiga tõsised. "Kui tõsised asjad lähevad liiga tõsiseks või lähevad üle võlli, siis nad muutuvad naljakaks, mistõttu ma arvan, et nalja sünd ongi tõsise asja olemasolu eeldus ja vastupidi, seetõttu ongi selles mõtteteras väga sügav sisu ja mõte — väga tõsised asjad on tihti naeruväärsed ja naeruväärsed jälle tõsised," lausub näitleja.

Suve jooksul teeb trupp antud tükki 22 korda, mis on Hannese jutu järgi paras ports ja pärast Keila etendust pool sellest tehtud, pool on veel. "See on kerge koomusk, lahe kahetunnine vaheaegadega vaatemäng kultuurihuvilisele ja naljahimulisele teatrisõbrale," lisab ta. "Ei saa kellegi peale näpuga näidata, aga juulikuu kehv ilm on pitseri vajutanud ka etenduskunstile." "Elagu eurotoetused!" on mõeldud vabaõhuetenduseks, aga kümnest esinemiskorrast pooltel on teater kolinud paduvihma käest siseruumi.

Algne idee on Võrno sõnul sellest küll kannatanud, aga etendus on siiski sama. "Kostüümid ja dekoratsioonid on samad, tükk on tükk, kõik toimib, aga õues oleks ta lihtsalt lõbusam, kui oleks palavat ilma, šašlõkilõhna ja natuke õlut publikule," pakub ta. "Kui etendus on välja kuulutatud, siis ilma pärast me publikut laiali ei saada, paar tundi enne etenduse algust vaatame ilma ära ja kui see mingit lootust ei anna, siis kolime lähimasse kultuuritemplisse katuse alla või siis teeme sellises kohas, kus midagi pea kohal on, inimesi päris märjaks saada ei lase."

Hannes Võrno lisab, et väike teatripisik on temas alati olnud ja kui see viirusena jälle välja lööb, on tal rõõm taas teatris mängida.

"Vahepeal oli tükk aega, kui ma ei kippunud üldse püüne peale ja tegelesin teiste asjadega, kardinaalselt teise poolega oma elust. Kaitsevägi ja missioonid olid aeg, mil ma tahtsingi ennast kõigest sellest puhata ja eemal olla, nüüd olen aga tagasi ja mulle endale pakub rõõmu, et saan elus teha seda, mis meeldib ja paelub, see on peamine põhjus," selgitab ta lavale naasmise põhjusi.

Täna on etendus Toila laululaval, 14. juulil Antsla laululaval, 15. juulil Räpina laululaval, 16. juulil Mõisaküla laululaval, 17. juulil Lihula laululaval, 18. juulil Pärnu Vallikäärus, 19. juulil Tartu laululaval, 20. juulil Kalevi staadionil ja 21. juulil Paide Vallimäel, algus on kõigis paigus kell 19. Pileteid saab osta Piletilevist.