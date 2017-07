Kui “Grey anatoomia” südametemurdja Jesse Williams läks 13 ühise aasta järel lahku oma kahe lapse emast Aryn Drake-Lee’st, kes oli teda karjääri algusaastail õpetajatööga ülal pidanud, vallandusid kuuldused, et süüdi on kaunis Minka Kelly.

Näitlejad olid koos töötanud juba 2013. aastal filmis “The Butler”, kuid ühiseid stseene neil polnud. Hiljem aga sidus neid töö uue videomänguga. New York Post sahistas maikuus, et Williams ja Kelly on tõesti paar.

Nüüd leidsid kuuldused kinnitust – paarikest nähti Hollywoodis ühiselt õhtut veetmast. Kuid Jesse eitab räppar Jay Z uue albumiga kaasnevas videos, kus kuulsad mehed armastusest ja truudusest räägivad, nagu oleks ta oma naise ja pere vaid seetõttu hüljanud, et tal on ilus töökaaslane. “See on mu elu valusaim kogemus inimesega, keda armastasin kõigest südamest,” viitab ta eksnaisele.