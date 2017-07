Laupäeval, 15. juulil Tallinna Vanasadamas nädalaks taevarestorani avav Dinner in the Sky pakub nii maitse- kui ka muusikaelamusi. Sel suvel saavad külalised taevakontsertidel nautida Mick Pedaja, Tõnu Timmi ja Anett Kulbini muusikat.



Esmakordselt Dinner in the Sky ajal 50 meetri kõrgusel esinevad Mick Pedaja ja Anett Kulbin ootavad erilisi ja intiimse õhkkonnaga kontserte väga, seda enam, et sellises õhustikus pole nad enne musitseerinud. Taevakontserdid teeb eriliseks see, et sinna mahub vaid 22 kuulajat, kes istuvad ümber artisti.



Mick Pedaja peab eelseisvaid kontserte põnevaks väljakutseks, kuna nii kõrgel ei ole ta enne esinenud. Taevakontserdil plaanib ta esitada omaloomingut ning üllatada külalisi ka ühe päris uue looga. “Inspireeriv asukoht annab kontsertidele alati lisanüansi. Kaunid vaated merele ja Tallinna panoraamile loovad õhustiku, millesse minu muusika võiks hästi sobida,” sõnab Mick Pedaja.

Ansambli Wilhelmi solistina tuntuks saanud Anett Kulbin on veendunud, et taevakontserdid on meeldejäävad nii talle kui ka kuulajatele. “Esitlusele tuleb minu minimalistlik ja meloodiline omalooming. Loodan pakkuda väikesele seltskonnale südantsoojendavaid ja meeleolukaid kontserte,” tutvustab Anett Kulbin oma plaane.



Muusika kõrval saab taevarestoranile omaselt nautida häid sööke. Toiduvaliku poolest keskendub Dinner in the Sky sel aastal Eesti saarte maitsetele, mida aitavad tutvustada külalisrestoranid Hiiumaalt ja Pranglilt. Külalistel on võimalik maitsta Hiiumaa Ungru Resto ja Prangli Saare-Resto roogasid.



Dinner in the Sky ootab huvilisi Vanasadamasse toitu ja muusikat nautima ühe nädala jooksul 15.-21. juulil. Merepäevadega samal ajal toimuv Dinner in the Sky annab võimaluse saada hea ülevaade merepäevadel toimuvast, sealhulgas The Tall Ship Races´i laevastikust, mereparaadist ja ilutulestikust. Rohkem infot restorani kohta leiab kodulehelt.