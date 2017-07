14. ja 15. juulil saab Saaremaa ooperipäevadel kuulda Rein Rannapi loodud põnevat rokkooperit „Nurjatu saar“, kus teeb kaasa ka armastatud laulja Ott Lepland. Tal on täita mõõgavalmistajast sepa roll, keda saadab laval ka armumine mütoloogilisse Lenna Kuurmaa kehastatud tegelasse. „Minul on täita sepa osa, kelle elukutseks on taguda mõõku ja ühtlasi ka selle rokkooperi esimese armastaja roll Lenna Kuurmaaga on mulle usaldatud,“ räägib esimest korda ooperis kaasa tegev Ott Lepland, et Lenna kehastab mütoloogilises loos hallatüdrukut, kes kokku saades jääb maale paikseks. „Fantaasiaga rikastatud lugu on väga sobilik ooperipäevadele.“ Otil pole varem au olnud rokkooperis kaasa lüüa: „Minu jaoks on see seltskond, kellega laval olen väga aukartustäratav, kõik on suurepärased artistid ja mul on hea meel. Kogemus on siiani olnud suurepärane,“ räägib laulja. Tema sõnul on ooperižanr on selline, et tekstiline osa puudub ja kõik toimub lauldes. Klassikalise hääletämbriga laulu tema suust ei kuule: „Seda kuuleb laulmas ainult Marko Matveret, kes teeb suurepärase rolli. Mina, Tõnis Mägi, Lenna Kuurmaa, Kristel Aaslaid ja Andrus Albrecht laulame oma tämbritega, meil sellist klassikalist häälekooli otseselt ei ole,“ selgitab muusik, et sellise tämbriga nagu Jassi Saharov või Oliver Kuusik esinevad, teda laulmas ei kuule. Rein Rannapi rokkooperi „Nurjatu saar“ proov (Gunnar Laak)

Ott tunne esimest korda rokkooperis esinedes end igati hästi: „Rein Rannap mõtles seda kirjutades minu peale ja ma tunnen, et see roll sobib mulle. Tunnen end koduselt.“ Kuidas laulja ise on varem ooperisse suhtunud? „Ooperit ma ikka olen vaatama juhtunud ja sellesse kui žanrisse ma suhtun väga hästi. Iga iseenesest lugupidav muusik ja artist peaks ooperižanriga kursis olema,“ räägib Ott. „„Nurjatus saares“ on ooper kui etenduse vorm ning rokk kui muusika. Muusika on seal laiahaardeline ning kuuleb nii kiiremat rajurokki, ballaade kui koorilaule,“ saab Saaremaal kuulata unikaalset sümbioosi paljudest muusikastiilidest, mille Rannap on osavalt kokku põiminud.

Suurimaks väljakutseks peab rolli juures Ott lavavõitlusstseene, mis tal Marko Matverega on: „Nendega ei olnud ma varem kokku puutunud ja neid stseene on seal kaks, kus me omavahel kättpidi kokku läheme,“ kiidab muusik Matvere professionaalsust, kes teda on palju suunanud. Rein Rannapi rokkooperi „Nurjatu saar“ proov (Gunnar Laak)