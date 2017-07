Google on väidetavalt maksnud miljoneid dollareid Briti ja Ameerika ülikoolide teadlastele, et nood toodaks just selliseid uuringuid, mis kergitaksid rahva arvamust ja mõjutaks poliitikat neile soodsas suunas.

Järelevalvekeskus tuvastas 329 uurimistööd, mida Google alates 2005. aastast otseselt või kaudselt rahastanud oli, vahendab The New York Times. Uuringud olid läbi viidud olulistes avaliku poliitika valdkondades.

Teadlaste kirjavahetust uurides selgus, et mõned neist olid enne artiklite avaldamist konsulteerinud tarkvaraettevõttega juhuks, kui peaks olema tarvis teha mõningaid parandusi.

Professorite nimesid, kes said altkäemaksu suurusjärgus 5000 kuni 400 000 dollarit, pole avalikustatud.

Mõned uurimused ilmusid eelretsenseeritavates ajakirjades, kuid teised pigem veidrates väljannetes, mis oma artikleid enne ilmumist kuigi põhjalikult ei kontrolli.