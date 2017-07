Lääne-Virumaal asuv Vinni vald on üks haruldane kant. Nimelt sündisid hiljuti nelikud just sealse valla kodanikke perre ning sama juhtus ka 1930. aastal. Nii saabki vallavanem naljatleda, et järgmisel volikogu istungil peaks päevakorda võtma nelikute sünnitoetuse.

"Loomulikult on kogu vallarahval hea meel ning vald teeb kohe kindlasti perele meeldiva üllatuse. Kas see on otse rahaline või vahva ja vajaminev, kaalume paari-kolme variandi vahel," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.

