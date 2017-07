Eestisse jõudis tänavu veebruaris esilinastunud verivärske draamasari "Hea võitlus" ("The Good Fight"), mille peaosades on "Troonide mängu" staar Rose Leslie ning Emmy-võitja Christine Baranski. Eestis näeb uue sarja tervet esimest hooaega üksnes voogedastusteenusega Viaplays.

Juriidikast ja poliitikast läbi imbunud "Hea võitlus" on järjeks Kuldgloobuse võitnud ning kuuel järjestikusel aastal sellele auhinnale nomineeritud telesarjale "Hea naine" ("The Good Wife"), mille on samuti loonud Robert ja Michelle King. Verivärske õigusdraama lugu hakkab hargnema aasta pärast draamasarja "Hea naine" viimaseid sündmusi. Ulatuslik petuskeem on hävitanud noore juristi Maia Rindelli (Rose Leslie) maine ning majanduslikult laastanud tema mentori ja ristiema Diane Lockharti (Christine Baranski). Olude sunnil tuleb naistel senisest firmast lahkuda. Nii asuvad nad Diane'i endise alluva Lucca Quinni (Cush Jumbo) kõrval tööle uues mainekas õigusbüroos, kus üheskoos asutakse end üles töötama. Karjääri kõrvalt üritavad naised valgust heita ka nende elu hävitanud suurele riisumisjuhtumile.

Viaplay Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tanel Taali sõnul on mõjukas filmikriitikaportaal Rotten Tomatoes hinnanud "Head võitlust" üheks parimaks tänavuseks draamasarjaks. "Tomatimeeter 100%, vaatajate hinnang sarjale 88% ning filmiportaali IMBD keskmine hinne 8,6 räägivad enda eest," lausus Taal. “Kuna "Hea võitlus" on segu draamast, intriigidest, juriidiliste lahingutest ja kuritöödest, kaasaja Ameerika poliitikaelust ning ühiskonda kõnetavatest teemadest, võiks see meeldida ka "Kaardimaja", "Keeluaja kuninga" ja "Kodumaa" fännidele. Uue sarja kõrgelt hinnatud eellugu "Hea naine" peetakse viimase kümnendi üheks parimaks õigusteemaliseks teleseriaaliks ning see on olnud pidevalt ka Viaplay kõige vaadatumate sarjade edetabelis esikümnes."

"Hea naise" tootmine lõpetati eelmisel aastal, kuid selle loojad Robert ja Michelle King ei mõelnudki lõpetada. Kuldgloobusele ning Emmy auhinnale nomineeritud paar tegi algust uue stsenaariumiga sarjale “Hea võitlus”, mida filmikriitikud kiidavad taevani. Uus seriaal säilitas oma eelkäija parimad omadused, mis meeldisid ka "Hea naise" vaatajatele: kaunid ja luksuslikud interjöörid, keerukad kohtuasjad, räpane poliitika, armastus ja juba armsaks saanud tegelaskujud. Enam kui pooled näitlejatest, keda uues seriaalis näha saab, on saabunud selle eelkäija võtteplatsilt.

Kihlveokontorites on hakatud panustama, et septembris toimuval Emmy auhindade galal peaks "Hea võitlus" noppima vähemalt kolm auhinda. Ennustatakse, et ühe neist võib võita punapäine näitlejatar Rose Leslie, seriaali "Troonide mäng" ("Game of Thrones") staar ja näitleja Kit Haringtoni sõbratar. Leslie osatäitmine uues seriaalis oli kriitikute sõnul "tugev ja tundlik", mida enamik inimesi peab tema karjääri parimaks etteasteks.

Viaplaysse lisandusid "Hea võitluse" kümme senivalminud osa, millest kõigil on ka eestikeelne tõlge. Sarja tootja CBS on teatanud ka 13 episoodist koosneva teise hooaja tootmisest, mis jõuab televaatajateni järgmisel aastal.

Viaplays näeb täies mahus ka uue sarja eelloo "Hea naine" kõiki seitset hooaega (2009-2016). Selle ühtekokku 156 osast koosneva sarja IMDB keskmine hinne on 8,3 ning portaali Rotten Tomatoes vaatajate hinnang 90% ja tomatimeetri skoor 98%.

