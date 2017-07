Õhtuleht ja Latikas OÜ korraldasid katse ja maitsesid Latikas OÜ erinevaid kalu ning valisid välja oma lemmiku.

Latikas OÜ pakub värsket kala, mille puhul on oluline märkida, et tooted on e-ainete vabad ja kõik kasutatud juurviljad on pärit Peipsi äärsetelt talunikelt.

Kalu proovisid viis inimest ning allpool on lisatud nende parimad kommentaarid.

Paalia – kala, mida maitsesime esimest korda

- Mõnusa maheda maitsega, ei olnud liiga nii-öelda kalane. Soovitaksin ka inimestele, kes pole suured kalafännid.

- Sõber, kellega õhtust sõime, oli sellest täiesti pöördes ja rääkis, et paremat kala kui Latika OÜ paaria, pole ta veel saanud.

- Väga hea kala. Maitsesin esimest korda ja armusin kohe! Tegelikult ka, see on väga, väga hea maitsega. Õrn, natukene rasvane.

- Meenutab lõhet, aga kordades mõnusam.

- Maitse oli tasakaalus. Mõnusalt värske ja väga hea.

- Kala oli parajalt suitsetatud ja soolaga maitsestatud, väga hõrk ja pehme liha.

- Kala maitses hästi nii paljalt süües, leival kui ka värske kartuliga. Kala sobiks hästi ka salatiks värske sibula ja hapukoorega.

Siberi tuur – mahlane ja piisavalt suitsune

- Meeldivalt mahlane, suitsune, parajalt soolatud, pole väikseid luid, tõeliselt hea kala.

- Ma polnud siberi tuura varem proovinud, aga üllatusin. See oli väga maitsev kala.

- Kust seda osta saaks?

Suitsulõhe – tervislik variant peolauale!

- Mul on veidi toore kala foobia, aga see suitsulõhe oli küll imetabane!

- Mina sõin seda kartulipüree ja toorsalatiga praena, aga kujutan ette, et see oleks ülihea ka näiteks leivaviilu peal. Miks mitte ka snäkina nosides.

- Hea tervislik variant peolauale.

- Hea ja rasvane suutäis. Maitse ülihea ning värske.

Suitsuforell – maitsed on tasakaalus

- Suitsuforell ei olnud liiga kuiv, vaid üsna mahlane.

- Kala on värske maitsega.

- Pole liiga soolane. Mõnusalt suitsune ja mahlane.

- Kõik maitsed olid suurepäraselt tasakaalus.

Üleüldist kommentaari…

- Kõik need suitsukalad olid üliheade maitsetega. Väga hästi suitsutatud ja mahlased.

- Oleksin kalade juurde hea meelega joonud õlut – ma arvan, et siis oleksid need veel paremad olnud.

- Kui ma muidu olen skeptiline turult suitsukala ostmise osas, siis OÜ Latikat soovitan ma sajaprotsendiliselt. Vapustavalt hea ja värske toode!

- Kõik sobiksid ideaalselt suvisele peolauale.

Latikas OÜ tooteid on võimalik osta:

- Mehikoorma, Töökoja tee 1 (Tartumaa), Pood on avatud T-R 09:00-1:00, L 10-14:00 ja E,P on suletud.



- Põlvas käiakse kolmapäeviti turul müümas suitsulatikaid ja marinaade.



- Tartus on kalapood aadressil Jaama 74. Pood on avatud E-R 10-19:00, L 10-17:00 ja P on suletud.



- Tartus saab tooteid osta ka Veeriku kalapoest, mis asub Veeriku ostukeskuses. Pood on avatud E-R 10-20:00, L 10-17:00 ja P on suletud.



- Tallinnas on tooted müügil Mustamäe turul (Ed. Vilde tee 75a) ja Kalaturul (Kalaranna 1 avatud laupäeviti 10:00-16:00).

