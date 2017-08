Esimene kolmandik Laste Vabariigi teekonnast on rõõmsalt läbitud. Sel nädalal jõuab Laste Vabariigi uhke auto koos teatri ja mängudega Rapla- ja Tartumaale.

Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik sõidab suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega peagi saabuvat Eesti Vabariigi. Elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatri, mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas saab näha just Laste Vabariigi jaoks valminud etendust, avastada Eestit omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte erksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval astuvad kõikjal üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste Vabariigi pass annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse muuseumitesse ja elamuskeskustesse üle Eesti.

"Laste Vabariik on Eesti laste ja perede ühine pidu, mis kestab kogu suve. Kuna tähistame koos Eesti sünnipäeva, siis peame oluliseks lastele Eestist rääkida, sidudes omavahel kirjandust, teatrit, muusikat, kunsti, aga ka loodust ja teadust,“ rääkis Laste Vabariigi idee autor, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone. "Oleme Laste Vabariigi ettevalmistustesse kaasanud oma ala parimad, et programm saaks omanäoline ja heatasemeline ning et see lastele tõesti ka meeldiks,“ lisas ta.

Laste Vabariik sündis Lastekirjanduse Keskuse ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna koostöös eesmärgiga võimaldada lastele ja nende peredele väärtuspõhist kultuurikogemust.

Laste Vabariigi avamispeol 24. mail Kadriorus presidendilossi ees tervitas Laste Vabariiki Vabariigi President Kersti Kaljulaid. "On väga suur rõõm, et lapsed Laste Vabariigis sel suvel koos Eesti sünnipäeva tähistavad. Pean oluliseks, et kõigis meist oleks igapäevaste tegemiste juures killuke lapselikku indu, õhinat ja lusti. Siis on kindel, et Eesti 200. sünnipäeva tähistame sama rõõmsalt kui täna,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

