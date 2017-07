Teeme Eesti 100. sünnipäevaks kingitusi, mis meie kõigi elu paremaks muudavad! Järgnevates artiklites tutvustame mõningaid toredaid algatusi ja ideid.

"Robotexi sarnaseid sündmusi on kogu maailmas väga vähe. Teisalt on see üritus, mis on väga Eesti nägu – sest Eesti on ju lisaks laulurahvaks olemisele ka e-riik,“ selgitab robootikavõistluse Robotex projektijuht Ave Laas. Just seetõttu kingitakse Eestile juubeliks läbi aegade kõige suurem Robotex ning lisaks 15 kõrgetasemelist Lego Mindstorm komplekti.

Tänavune Robotex toimub 24.-26. novembrini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Tegemist on tehnoloogiaalase kogupereüritusega, kus on tegevusi nii igas vanuses võistlejale, pealtvaatajale kui ka huvilisele. Kolme päeva jooksul saavad Robotexi külastajad osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest. Sel aastal ootab Robotex üle 20 000 külastaja, 2500 osavõtja ning 1300 robotit, kavas on 23 robotivõistlust. Võistlus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga.

Robotexi projektijuht Ave Laas leiab, et Robotex on üks väheseid selliseid üritusi, mis tutvustab Eestit tugeva tehnoloogiariigina.

"Robootika on Eestis väga heal tasemel eelkõige kooliõpilaste seas ning haridusministeerium on väga palju panustanud, et meie koolides oleksid olemas robootikavahendid,“ räägib Laas. Ta nendib muigega, et Eesti võib rõõmustada selles üle, et mõni teine riik pole tulnud selle peale, et teha taolist üritust rahvusvahelisel tasemel.

"Tutvustame Robotexil uusi tehnoloogiaid ja talente ning muuhulgas läbi selle ka Eestit kui tugevat tehnoloogiariiki," lisab ta.

Kas robootikavõistlus on huvitav vaid tehnikahuvilistele? "Kindlasti mitte! Noortele kaasa elada on ülipõnev,“ lausub Laas.

Ta toob näite: "Droonvõistlus ei tähenda seda, et noor läheb poodi ja ostab endale kalli drooni. Ta peab selle ikka ise valmis ehitama. Need näevad aga hoopistükkis teistsugused välja kui poest saadavad."

Robotex kingib Eesti 100. sünnipäeva puhul koolidele 15 kõrgetasemelist Lego Mindstorm komplekti, millega osaleda 24.-26. novembrini 2017 Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuval Robotexil. Komplektid võimaldavad juba robootikas kätt proovinud noortel luua ja ehitada LEGO roboteid koos erinevate andurite, elementide, mootorite ja sensoritega. Hästi ehitatud LEGO Mindstorm EV3 robotid on võimelised osalema kõrgetasemelistel võistlustel ning lubavad noortel rakendada edasijõudnutele omaseid teadmisi.

"Kuna Eestis on roboteid vähem kui huvilisi siis loodame, et 15 uue robotikomplekti kinkimine koolidele toob robootika ja Robotexi juurde rohkem lapsi ja noori,“ lisab Laas, kes nimetab robootikavõistlust tehnikahuviliste laulupeoks.

