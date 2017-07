Kaksikud

Küllap ihkab sinu hing romantikat. Võid seda saada nii armsa inimesega koos olemisest ja õrnuste jagamisest kui ka armastusfilme vaadates või romaane lugedes.

Vähk

Hinges võib olla mõningane ärevus seoses sündmustega, mida oled planeerinud järgmisse nädalasse. Mõtted võivad olla hõivatud töö ja raha teenimise teemadega.

Lõvi

Oled seiklemise lainel. Kolad põnevusega ringi kohtades, kus sa varem käinud pole ning satud vestlustesse inimestega, kellega juhuslikult kokku puutud.

Neitsi

Võid sattuda jutlema kellegagi vanema põlvkonna sugulastest. Kuuled temalt suguvõsaga seotud asju, millest sul varem aimugi polnud. Need aitavad eelkäijaid mõista.

Kaalud

Küllap on sul päeva sisustamiseks mitmeid valikuid. Saad kutseid nii sõpradelt kui sugulastelt, nii et pead mõtlema, mida sa ise kõige rohkem vajaksid.

Skorpion

Saad kasutada oma andekust ärivallas. Võid märgata ka seda, mis on ridade vahele või pealispinna alla peidetud ning näha konkurentide tegevust mitme käigu võrra ette.

Ambur

Küllap puutud kokku mõne inimesega, keda sa varem ei tundnud. Küllap ta sulle midagi õpetab, omal moel su teadmisi täiendab ning maailmapilti pisut avaramaks muudab.

Kaljukits

Ehk soovid täna mõnda aega üksi olla, segamatult mõelda ning oma mõtetes ja tunnetes süsteemi luua. Alateadvuse mõju on tugevalt tunda.

Veevalaja

Lõbus seltskond on just see, mida sa vajad. Ilmselt valmistud välja minemiseks päris pikalt, sest sulle on ülimalt tähtis viimase peal ilus väljanägemine.

Kalad