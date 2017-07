Sul võib täna suhete vallas õnne olla. Justkui iseenesest satud õigel ajal õigesse kohta, tee viib sind kokku inimestega, kes on meeldivad ja mingis mõttes ka sulle kasulikud.

Vaimne töö sujub vägagi hästi. Tekkida võib põnevaid ideid, puutud kokku tarkade inimestega, kes annavad head nõu. On soodne aeg lepingute sõlmimiseks.

Suurepärane aeg selleks, et oma ala parimatelt spetsialistidelt nõu küsida. Näiteks kui vajad juriidilist nõustamist, võta täna vaevaks otsida üles parimad asjatundjad.

Kui sul on vaja ülemusega asjalik vestlus maha pidada, võta tal täna nööbist kinni. Õnnestub rääkida nii tulevikuplaanidest kui ka rahaasjad kõne alla võtta.

Tegele karjääri planeerimisega. Pilk on tulevikku suunatud, oskad asju vaadata laiema pilguga, hõlmates ka pikemat perspektiivi. Näed, kuhu ja kuidas liikuda.

Merkuuri ja Jupiteri sekstiil loob soodsa fooni õppimiseks ja enesearendamiseks. Suhtlemine sujub tõrgeteta. On hea päev kooli astumiseks või õppereisi alustamiseks.

Tunned, et oled õigel teel. Kui sul on vaja kirjutada asjalikke kirju või pöörduda mõne ametiasutuse poole, tegele täna hoogsalt asjaajamisega – see peaks tõrgeteta sujuma.