Enamus kõrgkoolides on tänaseks sisseastumise avalduste esitamine lõpule jõudnud. Õhtuleht uuris, millistele erialadele on Eesti erinevates kõrgkoolides kõige suurem tung.

Kui vaadata konkurssi ühele kohale siis käis kõige tihedam rebimine Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli vahel(tasub arvesse võtta, et osades ülikoolides saab veel magistri- ja doktoriõppesse avaldusi esitada).

Miks noored selliseid valikuid teevad?

Eelmisel nädalal parimatele koolilõpetajatele korraldatud presidendi vastuvõtul käinud Tartust pärit keskkooli lõpetaja Katrina on üks nendest noortest, kes tahavad Tartu ülikooli õigusteadust õppima minna. Katrina sõnul tahab ta õigusteadust õppida, kuna see tundub huvitav ja mitmekülgne eriala. Tartu ülikooli kasuks on otsustanud ka Katrinaga vastuvõtule tulnud Helina, kes tahab arstiteadust õppida. Mõlemad tüdrukud valisid ülikooli selle järgi, kust nad ise pärit on. Sellise valiku kasuks oli ka Tartu ülikooli maine. Katrina ja Helinaga oli vastuvõtule tulnud veel üks tüdruk, kelle nimi oli samuti Katrina. Tema otsustas peale keskkooli lõpetamist vaba aasta võtta, kuid tunnistas, et kaalub peale väikest puhkust samuti Tartu ülikooli minekut.

Presidendi vastuvõtt roosiaias. (Vasakult) Katrina(vaba aasta), Helina, Katrina. (Teet Malsroos)

Presidendi vastuvõtul käisid ka Narvast pärit Anastasia ja Andriana, kes mõlemad Tallinna tehnikaülikooli minna tahavad. Anastasia soovib minna ehitust ja projekteerimist õppima ja Andrianat huvitab rahvusvaheline ärindus. Mõlemad tüdrukud põhjendasid oma valikut sellega, et nende arvates on tegemist huvitava erialaga, mis on tulevikus kindlasti kasulik. Anastasia sõnul on ta matemaatikas alati hea olnud ja see mängis samuti eriala valikul rolli.

Presidendi vastuvõtt roosiaias. (Vasakult) Anastasia ja Andriana. (Teet Malsroos)

Tartu Ülikooli pressiesinõunik Viivika Eljand-Kärbi sõnul on neil väga hea meel, et ülikool on endiselt niivõrd populaarne, et avalduste arv mitte üksnes ei püsi stabiilselt kõrgel, vaid on lausa 1000 avalduse võtta suurenenud.

Ka Tallinna ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Olli sõnul oli selle aastal palju, mille üle rõõmustada. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis oli alles avatud nüüdismeedia kava väga edukas ja samuti kasvas humanitaarteaduste instituudi bakalaureuseõppesse esitatud avalduste arv 146 võrra. Küll aga tõi Oll välja, et väheste soovijate tõttu ei avatud magistritasemes sotsioloogia ning maastike ökoloogia õppekavasid.

Nii Tallinna tehnikaülikooli kui ka Eesti maaülikooli esitati rohkem avaldusi kui mullu. Tallinna tehnikaülikooli pressiesindaja Krõõt Nõgese sõnul jätkub trend, kus sisseastujad eelistavad majandusteadusi ja üldine jaotumine üllatusi ei põhjustanud. Eesti Maaülikooli õppe peaspetsialist Eda Aitsen ütles, et eelmise aastaga võrreldes esitati tehnikavaldkonna õppekavadele tänavu rohkem avaldusi ja jagunemine on erinevate õppekavade vahel ühtlustunud.

Päris populaarne oli noorte seas ka Tallinna tehnikakõrgkool, kuhu esitati kokku 2346 avaldust.

Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse saadeti tänavu 166 avaldust, mis on eelmise aastaga sarnane tulemus.

Eesti lennuakadeemial oli sellel aastal suurem konkurss kui eelmisel. Kui 2016. aastal oli konkurss kõikide erialade peale 4,08, kuid sellel aastal oli see tõusnud 4,25. Suurem konkurss oli tänavu lennuliiklusteeninduse ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide erialadele. Kokku saadeti lennuakadeemiale 238 avaldust.

Kuigi sellel aastal lisandus mitme eriala vastuvõtutingimustesse kutsesobivustest, ei olnud sellel aastal Eesti lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht Eelika Tootsi sõnul sellepärast huvilisi vähem kui varem.

Eesti sisekaitseakadeemias oli tänavu kõige populaarsem tolli ja maksunduse bakalaureuse õppekava. Kokku saadeti sellel aastal sisekaitseakadeemiasse 851 avaldust.

Eesti kõrgemas sõjakoolis oli tänavu avalduste koguarv võrreldes eelmiste aastatega veidi väiksem. Kuna sellel aastal oli avatud vaid maaväe õppesuund, siis oli see ka kõige populaarsem valik. Kokku esitati Eesti kõrgemasse sõjakooli 101 avaldust.

Estonian business school on praeguseks saanud ligi 400 avaldust. Õppeosakonna juht Moonika Siiraki sõnul on hetkel bakalaureuseõppe avalduste trend liikumas eelmise aastaga võrreldes sama hästi. Estonian business school'i on veel võimalik avaldusi esitada.