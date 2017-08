Tallinnast 50 kilomeetri kaugusel asuv Padise mõis rõõmustab oma mõnusa atmosfääriga kõiki huvilisi.

Padise mõisas on kokku 20 kahekohalist hotellituba, mis on maitsekalt sisustatud ning kus viibides tekib tunne, et oled ka ise tõeline mõisaproua või mõisahärra. Tubade sisustus on omanike, von Rammide isikliku maitse järgi valitud pidades silmas iga väiksematki detaili. Oma nimed on toad saanud von Rammide sugupuu järgi, et hoida kauge sugupuu perekondlikke väärtusi.

Ajaloolise ja romantilise puhkuse käigus on võimalus tutvuda Padise kloostriga, teha jalutuskäike looduskaunis mõisapargis, avastada mõisa viinavabriku varemeid jpm.

Padise mõisa baar ja kohvik ning restoran on avatud iga päev.

Restorani akendest avaneb kaunis vaade mõisahoone ees asuvale kloostrile ning taga asuvale tiigile ja pargile.

Seminaride ning konverentside läbiviimiseks on Padise mõisal pakkuda kolme erineva suurusega ruumi. Looduslikult ja ajalooliselt kaunis ümbrus ning mõisamiljöö moodustavad parima tulemuse saavutamiseks sobiva tausta.

Mõisamaja suur saal mahutab olenevalt paigutusest kuni 100 inimest. Väiksematele rühmadele pakutakse kuldset või hõbedast salongi.

Võis siis hoopis midagi ROMANTILIST? Naudi eksklusiivset paketti kahele!

Mõisastiilis majutus Clas Gustavi / Karl Adolfi sviidis: