Inglise roose iseloomustavad nende erakordselt kaunid rosettõied, mis kasvavad mitmekaupa võrsetel, moodustades kaunikujulise roosipõõsa. Samuti on õied alati lõhnavad: eristatakse mitmeid erinevaid aroominüansse, nagu näiteks puuviljad, mürr, tee, muskus. Just väljatoodud põhjustel on need nii populaarsed meie aedades. Juuli lõpuni on e-poes Rooz inglise roosid soodushinnaga!

Inglise roosid on väga populaarsed eelkõige USA põhjapoolsetes osariikides, kus nende kasvukoht eeldab taimedelt väga madalate (-30 kuni -35) külmakraadide talumist. Tihtipeale on roosid aga nõudlikud oma kasvukoha suhtes, nad tahavad täispäikest ja viljakat mulda.

Inglise rooside hulgast leiab endale meelepärase ka kapriisseim roosikasvataja. David Austin on aretanud mitmeid sorte, mis sobivad kehvadesse kasvutingimustesse või on silmapaistvad mõne muu erilise omaduse poolest.

Allpool sellest lähemalt:

ABRAHAM DARBY



värvus: roosa-, aprikoosiroosa- ja kollasekirju; puhkedes ümmargused, hiljem tassikujulised rosettõied; kõrgus: 1,5; laius: 1,5; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; tugev puuvilja aroom;

CHARLES AUSTIN



värvus: aprikoosiroosa kuni oranž; suured hästi täidetud rosettõied (10cm); kõrgus: 1,5; laius: 1,5; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; tugev puuviljaaroom; Kenad mitmevärvilised romantilised tassikujulised õied.

CHARLOTTE



värvus: helekollane; kõrgus: 0,9; laius: 0,8; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; õitseb korduvalt; avanedes ümmargused, hiljem tassikujulised hästi täidetud rosettõied; tee aroom; talub poolvarju (vajalik 4-5h otsest päikesevalgust);

HERITAGE



värvus: roosa; kõrgus: 1,5; laius: 1,2; tugevad võrsed, püstine kasvukuju; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; täidisõis; sidruni ja mee aroom;

JUBILEE CELEBRATION



värvus: "vana" roosa kuni lõheroosa; korrapäraselt täidetud õied; kõrgus: 1,2; laius: 1,2; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; väga tugev puuvilja aroom;

L.D. BRAITHWAITE



värvus: punane; kõrgus: 1,1; laius: 1,1; väga hea külmakindlusega (kuni -35C); haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; hästi täidetud rosettõied; väga tugev klassikaline roosiaroom; David Austini üks punasemaid aretisi; kaunis kaarjas kasvukuju.

LADY EMMA HAMILTON



värvus: oranži-kollase kirju; kõrgus: 1,2; laius: 0,9; külmakindlus: kuni -35C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; aroom: pirn, viinamari, tsitrus; sobilik roosiheki rajamiseks;

LICHFIELD ANGEL



värvus: kreem; kõrgus: 1,2; laius: 0,9; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: väga hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; nelgi aroom; talub varju, vajab siiski 4-5h päikest päevas; sobilik kehvadele muldadele;

MARY ROSE



värvus: roosa; kõrgus: 1,1; laius: 1,2; külmakindlus: kuni -35C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; mee ja mandli aroom; talub varju;

MUNSTEAD WOOD

värvus: tumelilla; kõrgus: 0,9; laius: 0,8; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; sametised täidetud rosettõied; väga tugev klassikaline roosiaroom, mustika- ja põldmarja aroominüanssidega; mitmeid auhindu võitnud sort; sobib kasvatamiseks konteinerites;

OTHELLO



värvus: lilla; kõrgus: 1,1; laius: 0,8; külmakindlus: kuni -30C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; väga tugev klassikaline roosiaroom;

ROSEMOOR



värvus: roosa; kõrgus: 1,1; laius: 0,8; külmakindlus: kuni -30C; suurepärane haiguskindlus; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; õuna ja kurgi aroom; sobilik poolvarjus kasvatamiseks;

SPIRIT OF FREEDOM



värvus: roosa; kõrgus: 1,5; laius: 1,2; külmakindlus: kuni -30C; suurepärane haiguskindlus; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; mürri aroom;

TRANQUILLITY



värvus: valge helekollase südamikuga; kõrgus: 1,2; külmakindlus: väga hea; haiguskindlus: väga hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; õrn aroom; Ümmargused õied, perfektse asetusega kroonlehed, õrn õuna aroom. Õied esmalt helekollased, avanedes täiesti valged.

WINCHESTER CATHEDRAL



värvus: valge; kõrgus: 1,2; laius: 1,2; külmakindlus: kuni -35C; haiguskindlus: hea; väga hea korduvõitsemine; täidisõis; mee ja mandli aroom;