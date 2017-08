Uue köögi planeerimisel või vana köögi renoveerimisel on alati küsimus, kuidas kasutada köögitagaseina. Turul on mitmesugused lahendusi alates värvitud seinast ja lõpetades fotoklaasiga. Kuidas valida õige toode enda köögile, et lõpptulemus jääks ilus ja rõõmustaks aastaid?

Võrdleme erinevaid lahendusi.

Ettevõte PRinterior tegeleb erinevate interjöörilahendustega. Ettevõttel on suur kogemus köögi tagaseinte tootmisel, seda tõestab ka suure edasimüüjate võrk. Peaaegu igast köögifirmast võib leida PRinterior tooteid. Just PRinterior pakub mitmeid häid lahendusi, mis annavad köögile kauni ilme!

Nendeks on fotoklaas, LED-valgustusega fotoklaas, fotoalumiinium ja kivispoon. Iga variant on veidi erinev, kuid kõik need võimaldavad muuta köögi ainulaadselt stiilseks, sest alati saab valida arvukate disainide hulgast oma lemmiku.

Samal ajal on olemas muid võimalusi köögitagaseinaks - laminaat, keraamiline plaat või jätta sein lihtsalt värvituna.

Fotoklaasi lahendus on väga praktiline – seda on kerge hooldada, samas on paigaldus lihtne ja kiire. Pind võib vastavalt eelistusele jääda läikiv või matt. PRinterior kasutab kaasaegset tehnoloogiat ja kvaliteetseid toormaterjale – UV otsetrükk toimub klaasi tagaküljele ning tulemus jääb eriti kirgas ja vastupidav. Hea on katta suured pinnad ühes tükis pikkusega kuni 4,2 meetrit.

Uueks põnevaks tooteks on LED-taustvalgustusega fotoklaas. Selle omadused on samad nagu tavalise fotoklaasi puhul, lisaks see helendab ja annab valgust ka töötasapinnale. Tegemist on 22 mm paksusega raamita konstruktsiooniga, mille esikihiks on karastatud klaas valitud pildiga. LED-valgustus levib läbi klaasi ühtlaselt servast servani ja muudab pildi eriti efektseks! Soovi korral saab valgust puldiga hämaramaks reguleerida, et õhtusel ajal hubasust lisada.

Fotoalumiinium lisab piltidele eripärase metalliefekti, mis toimib eriti hästi mustvalgete piltide puhul. Sellegi lahenduse paigaldamine käib kiirelt ning mati pinnaga trükki on hea puhastada. Alumiiniumi komposiitpaneel on kolmekihiline materjal, kus polüetüleen

on mõlemalt poolt kaetud 0,2 mm paksuse alumiiniumlehega. Polüetüleen annab materjalile kerguse ning alumiinium jäikuse ja suurepärase pinnasileduse. Esikiht on harjatud alumiinium.

Nii fotoklaasi, LED-fotoklaasi kui fotoalumiiniumi puhul on pildi valimiseks erinevad võimalused: PRinteriori poolt on olemas kolm põnevat pildialbumit, kust on võimalik valida rohkem kui 1000 pildi vahel. Lisaks sellele võib pildi leida internetist, näiteks fotolia.com või shutterstock.com.

Kataloogide pildid on tasuta, internetist on pildid vaja välja osta ja 1 fail maksab 15 eurot.

PRinterior aitab ka pildi väljaostmisega. Samas, kui enda pilt on olemas, siis seda on võimalik kasutada. Printerior kontrollib alati, kas pilt sobib antud suuruses printimiseks või mitte, et tagada kvaliteetne lõpptulemus.

Neljandaks lahenduseks on kivispoon ehk klaaskiule või puuvillale kleebitud 100% looduslik ehtne kivi, mille paksuseks on kokku vaid 2–3 mm. Seda materjali on lisaks köögile võimalik kasutada vannitoas, muudel sisepindadel ja välistingimusteski. Valida saab eri struktuuride ja värvivariatsioonide vahel, et tulemus oleks just sinu kodu jaoks sobiv. Kiiresti paigaldatav ja kergelt hooldatav pind on vastupidav ja ajatult stiilne.

Printerior teostab mõõtmisi ja paigaldust nii Tartus kui ka Tallinnas ja nende linnade lähiümbruses.