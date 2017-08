Ehtesalong pakub kaunist valikut käsitööehetest ja erinevatest aksessuaaridest – kotid, kellad, sallid, prossid – saadaval nii üksikult kui komplektidena.



Et enamus müüdavast kaubast on hoolikalt valitud ainueksemplarid, siis tasub ostuga kiirustada. Kui asi meeldib ja hind sobib, osta kohe ära, et soovitud tootest mitte ilma jääda! Müügilolevate toodete valik uueneb pidevalt.



Kui otsid suveks midagi pilkupüüdvat ja põnevat, mis sinu suvist garderoobi efektselt täiendaks, siis on abiks Ehtesalongi SUVE-ERI kataloog.



Kataloogist leiad:



- kõrvarõngad, kaelakeed, käevõrud ja sõrmused – nii üksikult kui komplektina

- trendikad cross-body mikrokotid ja efektsed lakk-kotid

- elegantsed pitskotid ja omanäolised disainkotid

- tikandiga minikotid ja romantilised tekstiilkotid

- vahvad ehetega kaunistatud sallid

- detailirohked kellad-käevõrud

- toredad lindude, loomade, liblikate ja putukatega stiliseeritud prossid

- sini-must-valges värvikombinatsioonis rahvuslikus stiilis ehted ja kotid …



Vaata suvekataloogi kogu müügilolevat tootevalikut SIIT!



Meie müügiesinduses K&R Stiilisalong Tallinnas Luha 18 on lisaks ehetele ja aksessuaaridele saadaval ka suur valik retrorõivaid - hetkel on pood suvepuhkusel, kuid taasavatakse 28. augustil.