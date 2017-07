Kasvumaja tutvustab plastist ääriseid, mis kuluvad Sinu aeda ära.

Tegemist on innovaatilise tootega ning tänu esteetilisusele ja mitmekülgsusele on sellest saanud efektiivne haljastuse abimees. Toode vastab EL-i standarditele ja nõuetele. Selle valmistamisel on kasutatud kõrge kvaliteediga taaskasutuse toorainet. Plastikust ääriste paigaldus on kerge ja lihtne. Soovitud kuju (ring, ovaal, lained jne) saamiseks on seda võimalik painutada (lõigates plastist ribid vajalikust kohast läbi). Ühe meetri pikkusest ribast on võimalik teha ring diameetriga 32,5 cm. See võimaldab näiteks eraldada aias olevad valgustid murust.

Äärised on tugevad, ilmastikukindlad ja UV kaitsega. Ilmastikutingimuste mõju all ei deformeeru ega pudene ka suurte miinuskraadide juures (-40 C). Tootjapoolne garantii on 10 aastat.

Võimalikud kasutusalad:

1. Erinevate pindade eraldamine

2. Sillutatud teede kujundus (äärte hoidmiseks) betoonplokkide asemel (betoonplokkidega on palju keerulisem lainelist või ümarat serva saavutada)

3. Saarekeste kujundus puude ja põõsaste ümber (ka peenarde tegemine)

4. Tiikide, majade vundamendi ning tarade äärestamine, selleks et saavutada kontroll kasvava muru üle ning lihtsustada niitmine

Eelised:

1. Lihtsus (kerge materjal, lihtne paigaldada, ka naisterahvad saavad hakkama)

2. Hind (võrreldes betoonplokkidega või analoogse tootega)

3. Maa külge saab kinnitada nii terasnaeltega, kui ka plastiknaeltega (peab eraldi soetama)

4. Saab edukalt korduvkasutada