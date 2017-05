Esimest korda elus sattusin tôsisemasse liiklusônnetusse ja ikka nii korralikult, et auto maha kandmisele ja ise ööseks haiglasse. Toimus siis ahelkokkupôrge kus osales 5 autot. Keegi raskemaid vigastusi ei saanud. Vôi noh...peale minu, kuna mul on selgroos mitu murdu ja ilmselt tuleb lôogata mind lahti ja uuesti kokku panna. Liigun, loon ja lehvitan. Valuvaigistitest mônusalt pives ja vàrki😂

