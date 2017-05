Salme Poopuu sõbrad on Facebookis jaganud teadet, et meie seast on lahkunud Eesti filminduse grand old lady´ks kutsutud Salme Poopuu.

Poopuu sündis 1939 ning jõudis oma karjääri jooksul olla ligi 40 mängu- ja dokfilmi juures mitmesugustes ametites (režissööri assistent, produtsent, administraator ja ka näitleja). Kuid tema tähelend algas sarjaga "Ühikarotid" (2010–2012).

"Tänaval tullakse juurde ja küsitakse autogrammi. Vahel astub pool linnaliini bussis sõitvast seltskonnast ligi autogrammi küsima," rääkis Salme Poopuu Saarte Häälele aastal 2010.

Meenuta Poopuu tegemisi "Ühikarottides"