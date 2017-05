Jõgevamaal Torma vallas süttis täna enne kella 18.00 kuuehektarine metsaalune ja metsaraiesmik. Kell 20.00 oli tule edasine levik minimaalne, kuid päästjad olid siiski veel väljas 20 tehnikaühikuga.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles Õhtulehele, et tulekahju tekkepõhjus on praegu veel välja selgitamisel, kuid arvatavasti on selle taga inimtegevus. Teada on, et sündmuspaigas oli inimesi, kes tegelesid kuuseistikute istutamisega.