Kes on kelle äripartner, tennisepartner, džuudotreener, kursusekaaslane, kes töötab nii Rail Balticu kui ka tõenäoliselt raudteed ehitama hakkava ettevõtte juhtkonnas? Läbipaistvust pole. Tavaliselt on sellise varjamise põhjuseks, et asjad on hullemad, põhjendamatumad ja räpasemad, kui oskame ette kujutada.

Rail Balticu otsetrassi pealesurujad sarnanevad putinistidega. Esiteks annab sellest märku kogu protsessi salastatus. Me ei tea siiamaani, miks otsustati IRLi ja Juhan Partsi eestvedamisel just otsetrassi kasuks. Me ei tea peaaegu midagi nende inimeste ja ettevõtete kohta, kes praeguses projektis otsustavad. Me ei tea neist paljude nimesidki, nende oskustest, kompetentsist ja teadmistest rääkimata.

Kogu protsess on äravahetamiseni sarnane putinistliku asjaajamisega. Salastatust ma juba mainisin – ka putinistidel on kõik salastatud. Teiseks räägitakse asjast tähtsate väljenditega, nagu julgeolek, strateegiline, Euroopa, üle-euroopalise tähtsusega, kasvatab SKPd.

Kõik need on ilusad, kuid sisult tühjad sõnad projekti juures, mis peaks olema väga ratsionaalne. Neid sõnu kasutatakse põhjendustena siis, kui tegelikud motiivid on varjatud või kui üldisest hüvest lähtuvat põhjendust lihtsalt pole.

Kolmandaks kasutavad putinistid igal võimalikul ja ka võimatul juhul sõna välisagendid. Mina ütleks, et Kremli agentideks on tegelikult Rail Balticu läbisurujad. Rail Balticu kahjumi suurus sõltub selgelt sellest, kui palju kaubavoogu õnnestub Venemaalt välja kaubelda olukorras, kus Venemaa Rail Balticut ei vaja. Ja Venemaa ei vaja seda ei poliitiliselt ega enam ka majanduslikult. Neil on oma otsetrassid Kesk-Euroopa suunal ja sadamad Peterburi ümbruses.

Seega tähendab Rail Balticu ehitamine, et varsti hakatakse käima Venemaal lunimas vastutulekuid transiidi kahjumi vähendamise ettekäändel. Kes veel ei tea, see teadku – Rail Balticu projekti on Venemaalt tulevad suured kaubavood ehk sõltuvus nendest sisse kirjutatud. Ja me teame, mida see sõltuvus meile maksab.

Mis saab Venemaale veel rohkem nalja teha, kui see, et EL ning Eesti, Läti ja Leedu maksumaksjad matavad tohutu summa sisutusse projekti. Seda raha ei saa kasutada kaitseväele, arstiabile, isegi mitte põllumajandusele. Ja rahahäda tekitab rahulolematust, mis on kindlasti meie idanaabrile kasulik.

Kui vaadata, kes kõige rohkem raiskava raudtee-ehituse eest seisavad, siis leiame siit näiteks endised kommunistid – Siim Kallase ja teise reformierakondlase ning pikaaegse valitsusjuhi Andrus Ansipi. Reformierakonna juhitud Tallinna sadama skandaal peaks ka värskelt meeles olema.

Kõik kunstlikult ja suure salastatusega läbisurutavad asjad tekitavad varem või hiljem ühe sõnaga iseloomustatava olukorra, mida kasutatakse Venemaa kirjeldamisel juba kakssada aastat – varastavad! On meil vaja seda Venemaa traditsiooni Eesti vabariigis jätkata?

Keskerakonnast pole mõtet siin ju rääkidagi – neil on Venemaa võimuparteiga lausa avalik leping. Ülejäänud osutavad, kui viidatakse nende ebakompetentsusele, argumentide puudusele või mistahes kahtlastele tegemistele, et ütleja on Kremli agent. Agente otsides peaks vaatama hoopis valitsuse ja selle palgaliste kaasajooksikute poole.