„Tahtsid tulla meie maja vaatama, läksin neid otsima, et nad kohale juhatada,“ räägib Aivar. „Kuidas see juhtus, laps küsis tagant vist midagi, pöörasin korra pead, pilk läks kõrvale ja tähelepanu hajus, aga siis käis juba pauk.“

On pärastlõuna, harjumatult ere ja soe päike hajutab tähelepanu, suurte autoveo rekade rataste alt tõuseb päiksekiirtesse tolmupilv, mis halvendab nähtavust veelgi. Aivar (nimi muudetud), sõidab nelja-aastase pojaga Tallinna poolt Tartu suunas, jälgib teeperve, sest kusagil on peatunud õigest teeotsast mööda sõitnud Pärnu sugulased.

Mehe tööpüksid reedavad, et isegi emadepäeval on tal olnud majapidamises tööd ja tegemist. Nüüd tuleb leida traktor, millega autoromu minema vedada. Aivaril pole ainustki liiklusrikkumist, kunagi pole olnud ühtki avariid.

„Sugulased tulid, viisid lapse ema juurde, õnneks teist last, tütart polnud kaasas, ta oli emaga,“ lausub mees. Käed värisevad veidi, ta vaatab kriibitud käsivarsi. Paneb suitsu ette ja vaatab teed. Palub, et tema pilti lehte ei paneks.

Uus pauk otsa

Avariipaiga juurest Tartu maantee 47. kilomeetril möödub aeglane autorivi. Järjekord maanteel on päästeameti ja politsei tegutsemise ajal kilomeetrite pikkuseks veninud. Kohati on liiklus seiskunud.

Päästeamet on autovrakid suure tee pealt kõrvale tõmmanud, päästjad pühivad kokku õlijääkidest läbi imbunud saepuru.

Hetke pärast jookseb Aivar juba teisele poole maanteed, et ära tuua sinna jäänud ohukolmnurk. Kohali mees, kelle nime unustan küsimata, lausub, et kardab ise alati seda ristmikku ega julge kunagi tee keskele pööret ootama jääda. "Peatun paremas servas ja siis ootan hetke, kuna ära pöörata," räägib ta. "Maantee on ikka kitsas."

Sel ajal, kui päästeamet lahkuma sätib, kõmatab järgmine avarii kaks kilomeetrit Tartu pool, sellesama Aivari avarii taga seisva autorivi teises otsas. Õnnetusse satub korraga viis autot, sest viimase juht magab ees toimuva peatumise maha.

Uus ummik haarab maantee kümmekonna kilomeetri ulatuses. Emadepäeval on mõlemas suunas liikujaid palju, sekka hulk autoveo rekasid. On palav ja kohutavalt tolmune. Inimesed kannatavad autodes.

Politsei peatab liiklusvoo täielikult, kui avariipaigal manööverdab Karell kiirabi auto. See viib haiglasse ainsa õnnetuses kannatanu, nagu hiljem selgub, harrastusnäitlejast juuksuri Lauri Pedaja.

Tee peal on reas Audi Q5, Volkswagen Golf, Jeep Commander ja viimasena ahelavarii põhjustanud Subaru Impreza, avariid vältida püüdnud Volkswagen Passat on peatunud teest eemal heinamaal, tagastange õnnetult ripakil.

Kui autorivi ees peatuma hakkas, nägi Passati roolis olnud Pentti, et ei pruugi pidama saada ning keeras teelt paremale. Enne aga kui ta teepervel peatunud oleks, sai ta aga paugu tagant tulnud Subarult ja lendas heinamaale.

Ometi oli autorivi kiirus pidurdama hakkamise hetkeks juba lubatud 90 asemel 70 ringis ning vähenes veelgi. "Mis hooga see küll tagant tuli?" Jätab Pentti küsimuse õhku.

Jeepis olnud Anu (nimi muudetud) lausub, et ütles vaistlikult enne oma mehele kaks korda, et lase pikivahe suuremaks. Toomas (nimi muudetud) kuulas naist, kuid selgus, et sellest oli vähe. "Mu ema on 91 aastat vana, parem, kui ta meie nimesid ja pilte ajalehes ei näeks, tal on südame rütmihäired," nimetab Anu põhjuse, miks ta palub nimed muuta. Ikkagi emadepäev. "Ma ei öelnud siis ka, kui kitsele otsa sõitsime," lisab ta.

Robi on roolis

„No mis juhtus, sõideti selga, me saime kõik pidama ja see tuli tagant sisse, kõik jäid seisma ees, aga üks ei saanud pidama,“ osutab Toomas hõbedasele Subarule, mis on rivis viimane ja autodest ka kõige kehvemas seisus. Subaru „sahtel on tühi“ võiks öelda, kui tegu oleks inimesega.

Nüüd teeb Toomas oma autost pilte ja on Jeepi kapotikaane üles tõstnud, et sinna kiigata, saamaks aru, kas sõidukist on iseseisvalt minema liikujat. Paistab siiski, et kõik on korras ja auto pääseb vaid väliste vigastustega. Nii nagu ka möödunud talvel, kui masinale hüppas ette metskits. „Siis tundsin ka midagi ette, ütlesin mehele, et kits tuleb,“ ohkab Anu.

Jeepi rooli taga istub nüüd Toomase asemel Robi, kolmeaastane beagle ehk inglise hagija tõugu koer. Robil on kerge šoki ja palavuse tõttu hirmus janu ja ta saab perenaiselt Anult) kausitäie värsket jahedat vett.

Naise sõnul magas pere lemmik auto pagasiruumis, kui pauk käis ja õnneks pääses vaid väikese põrutuse ja ehmatusega. Anu muigab kavalalt, et pääses tõreda avariikorrapidaja juures pikema seletuse kirjutamisest, sest tal on vaja koera eest hoolitseda. Seevastu tundub, et juristist Toomas jääb sinna pikemalt.

Subarut juhtinud neiu istub kägaras teepervel. Ta randmed on kinni seotud, ta murrab käsi ja on silmnähtavalt šokis. Tõuseb, läheb auto juurde, võtab maast midagi ja viskab selle siis raevunult vastu asfalti. „Lauri viidi ära, tal valutas igalt poolt. Jah, selg vist sai viga,“ räägib ta hetke pärast telefoni. "Ma ei saanud üdse aru, mis juhtus. Ma ei saanud mitte midagi aru, järsku Lauri ütles, et, B., tule autost välja."

Mõne aja pärast saabuvad autoga Subaru juhi pereliikmed. Isa haarab tütre oma embusse ja lohutab teda.