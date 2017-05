Kui Linnahalli katus on ka muidu mõnusaks kohaks, kus kättejõudnud esimese soojaga merevaadet nautida ja sõpradega juttu ajada, siis pühapäeva õhtul oli nokamütsides ja dressides noorukeid katusele kogunenud tavapärasest rohkemgi.

See aasta noortele pühendatud Tallinna päeva raames toimus Linnahalli katusel "Team-up battle" tantsuvõistlus, kus hip-hop ja breakdance stiili viljelevad tantsijad üksteisega mõõtu võtsid.

"Team-up battle" Linnahalli katusel (Stanislav Moshkov)

Tantsimises võisteldi kahes kategoorias:

2+2 team-up battle kategoorias astuti võistlustulle paarikaupa. Hip-hop ja breakdance tantsustiilide esindajatest moodustatud paarid tantsisid vastamisi, et välja selgitada, kelle jalad välguvad kõikse kiiremini.

7 to smoke battle kategoorias näitasid kõikide tantsustiilide esidanajd eelvoorus oma soolot, mille põhjal edasipääsenud võistlejad üksteisega mõõtu võttes ühekaupa tantsisid, kuni võitja välja selgitati.

"Team-up battle" Linnahalli katusel (Stanislav Moshkov)

Tantsuvõistlust korraldas Tallinna Spordi- ja noorsooamet koostöös Free Flow Studioga ning see toimus Tallinna päev 2017 raames. Tallinna päev algas juba 13. mail kuid enamik üritustest toimub 15. mail. Tallinna päeva raames on avatud mitmed näitused ja ekskursioonid ja muud üritused, mis on kõik tasuta. Vaata ürituste kava siit.