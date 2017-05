Tõsiasjas, et IRL valis oma uueks juhiks pehmemate väärtuste kandja Kaia Iva asemel ikkagi Helir-Valdor Seederi, peegeldub erakondlaste meeleheide vääramatult langeva reitingu pärast. Et uppuja haarab õlekõrrestki, siis miks ei võiks IRL katsetada juba veerand sajandi pikkuse parteistaažiga Seederit – äkki on ta juhianne kogu selle aja lihtsalt vaka all olnud.

Kui Seeder ütleb, et Eesti vajab tugevat konservatiivset erakonda EKRE kõrvale, siis kas tõesti on Eestil vaja kaht EKREt? Lahendusi on püsimajäämiseks kindlasti vaja, aga EKRE arvelt reitingu kergitamiseks peaks IRL muutuma paavstist veelgi paavstilikumaks. Et Seeder on varem olnud kriitiline piirilepingu suhtes, siis kas on üllatusi tulemas siit või kuskilt mujalt – juhivahetusega oodatakse ikka suuri muutusi, kuid vaikselt edasi tiksudes pole kuidagi ette näha reitingu kosumist. Kuid need on IRLi siseprobleemid ja nende lahendamine on erakonna kätes.

Meid aga huvitab praegu ennekõike see, kuidas mõjub juhivahetus võimuliidu püsimisele, sest erakonna värske juht peaks võtma ka valitsusvastutuse nii nagu peaks senine juht vabastama kaitseministritooli. Kui ministrikohtade vahetus juba ette võetakse, siis tundub väheusutav, et piirdutakse vaid ühe vahetusega. Lisaks võib ka Keskerakonnal ja sotsidel tekkida soov toolide jaotus üle vaadata ning siit edasi pole kaugel variant, et mõeldakse sügavamalt ka sellegi üle, kellega neid toole üleüldse jagada. Reformierakond on tunnistanud EKRE valitsuskõlblikuks ja kutsub ka IRLi valitsusse. Seeder peab praeguse võimuliiduga jätkamise korral usutavalt põhjendama, miks on parempoolse IRLi jaoks parem olla vasakvalitsuses koos tsentristide ja sotsidega ning miks ei sobi neil kui paremparteil moodustada parempoolset valitsust.

Kui ainuke argument praeguses võimuliidus jätkamiseks on võrdne ministrikohtade jaotus kolme partei vahel ning uues võimuliidus ei pruugi nad kolmandikku ministrikohti enam saada, siis pole mõtet aateist rääkida, kui olulisim on võimalikult rasvane tükk riigipirukast. Samas ei tunne ka Keskerakond praeguses olukorras end piisavalt kindlalt, kui pidi Enn Eesmaa suu läbi rõhutama, et tugeva koalitsiooni püsimiseks peavad nad IRLiga jätkama ühises vaimus. Kui Seeder otsustab jätkata aga vanas vaimus, siis on IRLi laul lähemate kahtede valimistega lauldud.