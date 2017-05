Kohalike valimiste kampaanias juba varakult silma paista üritav Rainer Vakra on leidnud selleks mooduse, mis pahandab Vakra ohvriks langenud autoomanikke. Keegi ei taha, isegi mitte romuomanik, et üks erakond tema vara suurte kleepsudega kokku mäkerdab, eriti kui tegu on valimisreklaamiga.

Tagatipuks on kellegi auto romuks tembeldamine üsna subjektiivne tegevus, kui autol on kehtiv riiklik ülevaatus ja liikluskindlustus. Et vara rikkumise peale soovitati kutsuda politsei, siis on olukord pikantne, kui linnapeaks soovib saada inimene, kelle tegemiste vastu tunnevad huvi korravalvurid. Ehk ehmatab trahv ta kaaskodanike eraomandist rohkem lugu pidama.

Kuid siililegi on selge, et mingit linnapead, vähemalt Tallinna oma, Vakrast kui sotsist muidugi ei saa. Sestap pole ta vähemalt seni üritanud ka millegi tõsisemaga välja tulla. Kui Vakra selle peale pole veel tulnud, siis – tallinlaste jaoks ei ole linnas siin-seal vedelavad autoromud kindlasti probleemide esikümnes.

Pseudoteema asemel võiks ta rääkida Reidi teest ja Haabersti ristmikust, ühistranspordi visioonist, linnahalli remondi mõttekusest, eestikeelsele haridusele üleminekust, pensionäride abistamisest, süstlavahetuspunktide programmist – kõigest sellest, millest rahvas tegelikult kuulda tahab. Aga kleepse liimida on muidugi kergem.