Täna määrati Prantsusmaa uus president Emmanuel Macron pidulikult ametisse.

Macron seletas oma kõnes, et maailm ja Euroopa vajab Prantsusmaad rohkem kui kunagi varem, vahendab The Guardian.

''Me oleme valmis võtma vastutuse praeguste kriisidega võidelda- sisserände kriis, kliimamuutusega kaasnevad väljakutsed, autoritaarse võimu kuritarvitamine, liigne kapitalism ja loomulikult terrorism,'' lubas ta, lisades, et Prantsusmaa peab endale kindlaks jääma.

''Meil on tohutu roll vabadusel silma peal hoida. See on meie kutse. Selle jaoks on meil vaja tõhusamat Euroopat, demokraatlikumat Euroopat, poliitilisemat Euroopat. Ma töötan selle nimel,'' rääkis ta.