Eile leidis Eurovisioni finaalilaval aset suur skandaal, kui lavale pääses üks suvaline mees, kes seal oma tagumist poolt välgutama kukkus.

Mullune eurovõitja Jamal esitas parasjagu laval oma uut lugu, kui sinna ronis ühtäkki Austraalia lipuga mees, pisut tema ümber tantsis ja siis järsku tagumiku paljaks tõmbas! Jamala ei teinud eriti teist nägugi ning mees tõmmati lavalt maha. Tuleb välja, et tegu ei olegi austraallasega, vaid hoopiski Ukraina kohaliku naljamehe Vitalii Sediukiga. Mees on ajakirjanik ning ta on varemgi selliste rumalustega hakkama saanud ning Hollywoodi punavaipadel ja auhinnatseremooniatel skandaale korraldanud. Tema viimaste koerustükkide hulka kuuluvad näiteks Gigi Hadidi krabamine Milanos ning Kim Kardashiani tagumiku suudelda üritamine.

Kahju muidugi, et kängurumaa Austraalia nüüd sellise ebameeldiva kuulsuse osaks sai, kuigi neil polnud asjaga midagi pistmist.

Aastal 2014 Taanis toimunud Eurovisionil sai kuidagi lavale meie oma mees Meelis Kaldalu, kes smugeldas end sinna lilleandja rollis ning korraldas seal stseeni, ulatades võitlaje lilled. Seejärel veeti mees turvameeste vahel minema. Aktsioon ise teostus mehe sõnul uskumatult lihtsalt. “Tagauksest tuli lihtsalt võimalikult lolli näoga vooluga kaasa liikuda, natuke passida ja siis jälle uue vooluga edasi minna,” meenutas ta Publiku vahendusel. “Ei olnud mul mingit akrediteeringut ega isegi dokumenti, politseigi pidi mu isikut raadio teel kinnitama.”