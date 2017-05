''Kaubitsemine on majanduskasvu suur osa,'' rääkis president maailma liidrite tippkohtumisel Beijingis.

Hiina president Xi Jinping on plaani, mida teatakse ''Vöö ja Tee'' projektina, määranud 124 miljardit dollarit.

Osa massiivsest rahastusest on suunatud projektiga seotud arengumaade ja rahvusvaheliste institutsioonide aitamiseks.

President Xi Jinping on lääne diplomaatidele kinnitanud, et plaani eesmärk ei ole puhtalt Hiina mõju globaalsel tasemel kasvatada.

''Vöö ja Tee arendamine on uus koostöö ja vastastikuse kasumi teenimise uus mudel,'' rääkis ta, lisades, et uue koostöö ja maailma majanduse edendamise platvorm on vajalik.

Hiina presidendi kõne peale olid ühed suurimad aplodeerijad Venemaa president Putin ja Türgi president Erdogan.

Samas on naaberriigid Jaapan ja India nõupidamisest eemale hoidnud, olles Hiina strateegilise agenda kasvatamise ja geopoliitiliste ambitsioonide suhtes ettevaatlikud. Samuti on osad majandusteadlased mures projekti püsivuses nendes riikides, kus puudub poliitiline stabiilsus ja korralik valitsus.

Oma avalduses ignoreeris Hiina president kõiki kahtlejaid. Pigem tõi ta välja, et tegemist on projektiga, millest kõik võidaksid ja Hiina juhtpositsioon on isegi hädavajalik, kuna maailma suurimad majanduslikud jõud nagu Ameerika Ühendriigid ja Euroopa tegelevad praegu oma sisemiste probleemidega.

Xi Jinping rõhutas, et on aeg ülemaailmselt innustada vaba arengut ning ausate, mõistlike ja läbipaistvate süsteemide loomist.

''Hiina on valmis oma arenguplaani kogemusi kõikide teiste riikidega jagama. Me ei taha sekkuda teiste riikide siseasjadesse,'' rääkis Xi Jinping.

''Pole oluline kas ollakse Aasiast või Euroopast, Aafrikast või Ameerikast, kõik on Vöö ja Tee ehitamisel meie partnerid.''