Pole välistatud, et sinu süda ütleb üht, kuid mõistus teist. Üldjuhul tasub järgida siiski südame hääl. Kui on valida hirmu või armastuse vahel, vali viimane. Usalda seejuures ka sisetunnet ning ära lase kõrvalistel asjadel enda otsust kõigutada. Ehk tuleb sul võtta vastu ka otsus kellegi osas – minna, jääda?

Mida rohkem oled nüüd muutustele avatud, seda paremaks muutub sinu elu. Mida rohkem suudad minevikku jätta tagaplaanile, seda õnnelikumaks saad. Ära too mineviku taaka endaga kaasa olevikku. Sinu ideed kannavad vilja ja emotsioonid suurenevad, aga nende eest saad vastutada vaid ise.

KAKSIKUD

Alati tasub jalge ette vaadata, mitte pea üksnes pilvedes hoida. Sinu ellu saabub uus hingamine nii mõttemaailmas kui argielus, sinuni jõuab partner, töö, elukoht või mis iganes oled soovinud. Sinul endal jääb vaid nautida praegust olukorda ja loota vaid parimat.

VÄHK

Lähisuhetes pareneb teineteisemõistmine ning suudad paremini tajuda nii enda kui partneri vajadusi. Muudes eluvaldkondades on aeg jagada oma teadmisi ja teistega, sest jagatud rõõm ja oskused ei ole pool rõõmu või vähenenud oskused − sa ei või iial teada, kus teiste õpetamine või nõustamine sulle tulevikus kasuks tuleb.

LÕVI

Tunned, et tulevikul on sulle palju pakkuda, nii emotsionaalselt kui ka näiteks rahaasjades. Sind hoitakse õigel kursil ja toetatakse ettevõtmistes − paras aeg teha kõike seda, mida oled alati mõelnud teha. Kui sa ei tea, kust alustada, koosta nimekiri ja alusta tegutsemisega, sest praegu õnnestub peaaegu kõik, mida puudutad.

NEITSI

Võimalik, et oled tüdinud rutiinist ja soovid kas või natukene uut oma ellu tuua. Praegu on hea aeg leida uusi väljundeid, et vaikselt end läbi murda ning luua tulevikuks viljakat pinnast. Ole oma otsuste tegemiselt ka natukene lapsemeelne, sest see aitab sind praegu edasi.

KAALUD

Ära peatu, kui ette tulevad väiksemad raskused − edu on käeulatuses. Kui tunned ebamugavust või su meelel ja keelel on asju, mida sa ei ole välja öelnud, on nüüd õige aeg. Ebakindlusel ja minevikus tehtud vigadele ei tasu tagasi vaadata, sest oled ammu nendest üle. Usalda iseennast ja tulevikku.

SKORPION

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

AMBUR

Mõtle pikalt järele, kas oled kellegi peale vihane, solvunud või kannad endaga vimma minevikust, kuna kaart soodustab vaenukirve matmist ja andestamist. Ära lase rikkuda õnne neil, kel pole sinu elusse asja, isegi kui nad igal võimalikul viisil sinu jalgealust õõnestada üritavad.

KALJUKITS

Peaksid valmis olema vastu võtma tavapärasest rohkem tööga seotud ülesandeid. Kahtluse korral ära pelga abi küsida. Tööd võib ette tulla ka eraelus – miski vajab varasemast rohkem tähelepanu. Oluline on pühenduda eesmärgile ja töötada võimalikult palju koos teistega, mitte üksi nurgas nohiseda ja loota, et kõik saab korda.

VEEVALAJA

Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

KALAD