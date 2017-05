Kolme täiskasvanud tütre ema Heli Veeber lausub, et teade auväärsest Aasta Ema tiitlist tuli talle suure üllatusena."Sõitsime abikaasaga parasjagu autoga, kui mulle helistati võõralt numbrilt. Kui kõne vastu võtsin, kostus telefonist: "Tere, olen Siiri Oviir. Teie olete valitud selle aasta emaks". Esimese hooga küsisin, kas te teete nalja?" sõnab ta. Heli töötab 1982. aastast Järvamaa haiglas, aidates günekoloogina igapäevaselt paljusid naisi. Ka tema abikaasa on arst, täpsemalt anestesioloog. Lisaks on tänuväärse ameti valinud ka pere vanim järeltulija. "Meie vanem tütar Liis töötab lastearstina SA Tallinna Lastehaiglas. Ta on 8-aastase Ada ja 2-aastase Pauli ema," räägib Heli. Seega võib öelda, et tegu on väikestviisi arstide dünastiaga.

Tublid ja teotahtelised on ka pere noorimad tütred. "Keskmine tütar Eva on käsitöö didaktika lektor Tallinna Ülikoolis. Tema peres kasvab aastane Ivo. Noorim tütar Elsa on vabakutseline tõlkija ja töötab äriturunduse assistendinda EAS-i turismiarenduskeskuses," räägib Heli. Abikaasa Tiidu kohta sõnab naine, tegu on tema parima sõbra ja liitlasega. "Ta on inimene, kellele ma võin alati kindel olla," sõnab ta.

Millise põhimõtte järgi on Heli ja Tiit oma lapsi kasvatanud? "Oleme püüdnud oma lastes kasvatada hoolivust ja austust, tolerantset ning avarat ellu- ja maailmasuhtumist. Püüdsime alati rõhutada kooli ja hariduse tähtsust ning õpetajate tänuväärset panust," ütleb Heli. Mida soovitab naine neile lastevanematele, kes soovivad oma lastes samu väärtusi arendada? "Arvan, et lapsi kasvatab kõige paremini vanemate eeskuju. Kindlasti soovitan teadlikult võtta aega, et lastega maailma asjade üle arutada. Keerulisi teemasid ei peaks kartma ja kõigele ei pea lapsevanemal vastust valmis olema. Seisukohti võib kujundada ka koos arutledes," räägib ta. Emarolli juures peab naine oluliseks olla laste jaoks alati olemas. "Ema peaks olema kõigele vaatamata nii-öelda pere telg ja kodu süda, kellest paratamatult sõltub õhkkond kodus. Ma olen püüdnud olla oma laste jaoks olemas, ent samas lasknud neil ka omaette olla ja toimetada. Kui neil on olnud küsimusi, siis olen võtnud aja, et neile vastata või koos vastust otsida," nendib ta. Küsimusele, millised on olnud laste kasvatamise juures suurimad mured ja rõõmud, vastab ta, et murekohad on olnud pigem argist laadi, mis on seega tänaseks päevaks juba sootuks ununenud. "Seevastu rõõm oli pidev ja kestab tänaseni," sõnab ta uhkelt. Kuidas aga tähistatakse Veeberite peres emadepäeva? "Varem sai võimalusel ikka ema juures käidud. Viimastel aastatel viin ema hauale lilled ja küünla," sõnab Heli. Ta lisab, et emadepäeval meenutab ka teisi oma elus olulist rolli mänginud naisi: oma ämma ning enda ja abikaasa vanaemasid. "Vahel õnnestub meil terve perega kokku saada ja midagi koos teha. Tavaliselt naudime üksteise seltskonda koogilaua taga, ilusa ilma korral teeme näiteks väljasõidu mõnda looduskaunisse kohta," sõnab ta.