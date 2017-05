Kaitseministri ja endise IRLi esimehe Margus Tsahkna kodu läks täna hommikul põlema.

''Me magasime sügavalt ja ma tahan tänada naabreid. Mis on selles juhtumis õpetlikku, on see, et hoidke palun ka oma naabreid, märgake ja palun hoidke silmad lahti. Tänu naabritele suutsime me just õigel ajal majast välja saada. Leegid olid konkreetselt ikkagi akna taga,'' rääkis Tsahkna.

Kaitseminister pani juhtumist Facebooki ka pildi.

''Täna on õnnepäev kogu meie perele. Lähedaste elu hinnast saad aru siis, kui see ei olegi nii enesestmõistetav. Meie kodu põles täna. Tänu naabritele saime jaole ja kõik elus ja terved. Päästemeeskonda ainult kiidan. Ilusat emadepäeva,'' kirjutas ta postitusse.

Päästeteenistuse sõnul teatati kell 4.40 põlengust, teatajaks oli põlenud hoone naabermaja elanik. Selleks ajaks kui päästeteenistus kohale jõudis, olid maja elanikud juba õue tulnud ja keegi viga ei saanud. Tulekahju põhjustajaks on esialgsetel andmetel maja õhksoojuspumba rike ja tuli liikus mööda maja välisseina ning otse katuse alla. Majja sisse tulekahju otseselt ei levinud.