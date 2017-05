"Eurovisioni võidulaul on ballaad, millele loob erilise aegruumilise dimensiooni mitte just tavapärane esitaja," arutleb Eurovisioni ekspert Juhan Paadam, miks Portugali minimalistlik lavanumber mürtsu- ja värvimöllust pakatavatele konkurentidele hääletusvoorudes kandu näitas.

"Üliemotsionaalne, hingestatud ja läbitunnetatud etteaste. Laul on midagi väga isikliku ja sellisena see ka lummab ning haarab kaasa. Selles loos on väga palju muusikat ja väga palju Raimond Valgret."

Paadam, kes Portugali võitu ette ennustas, on tulemusega igati rahul. "Õnneks oleme nüüd situatsioonis, et sedakorda on züriide ja rahva arvamus kokku langenud," sõnab ta. "Kõik oli seaduspärane, isegi see, et favoriidi raskust kandev Itaalia langes oodatust madalamale. Kui miski on mulle aga üllatav, siis Moldova kõrge kolmas koht – see on arusaamatu, kuid igal juhul on mul Moldova kolleegide pärast väga hea meel!"