"Portugal ja Bulgaaria – need lihtsalt olid ning nende edus, eelkõige Portugali võidus, olin juba enne finaali algust absoluutselt kindel," on Eurovisioni ekspert Olavi Pihlamägi Eurovisioni lauluvõistluse tulemusega rahul.

"Pean aga ütlema, et Portugali poiss ei laulnud nii hästi, kui tegi seda finaalis Bulgaaria poiss. Oi sa issand, oli see vast hea! Aga Portugal võlus ja lummas oma lihtsuse, siiruse ja väikse omapäraga," lausub ta. "Portugali võit oli kindel, sest ta nii meeletult erines teistest."

"Kuskohast hüppas kolmandale kohale Molodova?" küsib Pihlamägi naerdes. "Johhaidii! Aga eks see oi hoogne number muidugi. Pean ütlema, et finaalis esinesid kõik mitu korda paremini kui poolfinaalides. See on karuteene kõigile suure viisiku liikmetele, et nad ei võta osa poolfinaalidest: nad ei uuda ennast lavaga kohandada ning seepärast nad ju kõik ka hävisid. Ka Itaalia, kes oli suursoosik, aga esines täna nii kahvatult ja viletsalt, et kohe pärast esinemise lõppu olin kindel, et sealt ei tule isegi mitte esiviisiku kohta."