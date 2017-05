Üks Eesti naine, nimega Livika Pallo, otsib Facebooki kaudu taga oma ema. "Ma ei tea, kas ja kuhu see kõik mind viib, aga ehk leian ma oma hingerahu, et olen vähemalt üritanud leida tee selle naiseni, kes sünnitas mind aastal 1985 märtsi viimasel kuupäeval."

Sotsiaalmeedia on tänapäeval üks väga hea kanal. Sealtkaudu saab üles leida vanad koolikaaslased, otsida oma kadunud asju ja leida ka ammukadunud sugulasi. Eesti naine nimega Livika Pallo on asunud Facebooki kaudu otsima oma ema.

"Kõik otsused ei tule kergelt. Mõne otsuse tegemiseks kulub ligi 30 aastat, et selleks päriselt valmis olla... Täpselt niipalju aastaid on möödunud mu ema kadumisest. Täpselt nüüd Emadepäeva aegu otsustasin oma loo avalikustada. Ma ei tea kas ja kuhu see kõik mind viib, aga ehk leian ma oma hingerahu, et olen vähemalt üritanud leida tee selle naiseni, kes sünnitas mind aastal 1985 märtsi viimasel kuupäeval. 1987. aastal lahkus ema teadmata suunas. Sellest ma midagi ei mäleta kuna sellel ajal oli mul vanust kõigest 2.5 aastat. Mõned infokillud annavad siiski lootust, et ta võib olla elus. Võimalik, et ta ei taha mu ellu kuuluda, või äkki ta ei olegi võimeline kellegi eest hoolt kandma.. Kõik mis ma tean on, et võib viibida Jõgevamaal. Aidu, Kudina. Iseseisvad otsingud tulemusi ei ole andnud. Lühidalt emast: Sündinud 05.11.1965. Nimi Elle Kook(abielunimi), neiupõlvenimi oli Piho. Iga jagamine võib ehk viia mind lähemale tõeni, mis tegelikult juhtus. Ja Ema kui sa peaks sellest pildilt ennast ära tundma, siis tea, et ma olen nüüd natuke suurem ja et Sul on ka üks imeline lapselaps, kes ikka vahel uurib, kus sa oled?! Aitäh, et oled lõpuni vastu pidanud ja viimaste ridade lugemiseni jõudnud. :) Kui Sulle tundub, et ma võin kuskile sellega jõuda, siis jaga julgelt edasi! :) Kõikidele emadele kõige imelisemat Emadepäeva Teile. Iga infokillukese korral kirjuta mulle. Livika Pallo," kirjutab ta Facebookis.

Kui tead midagi Livika emast, kirjuta talle Facebooki: