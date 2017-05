Praegu Ukraina pealinnas Kiievis toimuval Eurovisioni lauluvõistlusel, mida on nimetatud ka laulmise Euroopa meistrivõistlusteks, osaleb lisaks traditsioonilistele Vana Maailma riikidele ka Austraalia. Eurovisioni fännid heidavad selle üle sotsiaalmeedias mõnuga nalja.

Lot of people ask why Australia is in #Eurovision. The explanation is simple - BECAUSE EUROVISION SHUT UP pic.twitter.com/YMYDzjxA96 — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2017

#Eurovision Trying to explain geography to my children ...

Tiz getting confusing... pic.twitter.com/mf04u6u45o — PC Phil Skedgell D&C (@ExeterTurnAroun) May 13, 2017

I see #Eurovision has taken over twitter & Australia are even in it. I bet Austrailia takes UK place once we leave the EU after brexit😊🎤🇦🇺🇪🇺 — Rupinder K Gill (@RupinderKGill) May 13, 2017

@TreasuryMog I do like Australia's new geographical location. Short flight for future holidays! — Clwyd Lancastria (@clwydlancastria) May 13, 2017

Europe: but Australia isn't in Europe?



Eurovision: BUt auStraLIA iSnT IN euROpe? #Eurovision pic.twitter.com/lvRl9Iqkqe — ITS EUROVISION (@WhovianDW) May 13, 2017

Europe: All countries from europe can compete in a big singing contest



Australia: i think we can ALL compete



#Eurovision pic.twitter.com/mJ2kd1noPw — Esmee (@newyorkswxft) May 13, 2017