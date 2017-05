Ülisuurel, ametlikult 137 hektari, mitteametilikult aga lausa 162 hektari suurusel, maa-alal laiuvad golfiväljak (tänaseks seal enam küll golfi ei mängita, vaid külastajad saavad seal piknikku pidada), helikopteri maandumisplats, Janukovitši viiekorruseline põhielupaik (seda nimetatakse Honka majaks, kuna maja ehitas Soome firma Honka), Putini külalistemaja (sellel on neli korrust - kaks maa all ning kaks maa peal, nime on saanud see Venemaa president Vladimir Putini järgi, kes seal ööbinud on), järved, mis ei külmu, mitmed purskkaevud, privaattankla, väike kirik, koerte treenimiskeskus, väga palju erinevaid taimeliike ning kaks garaaži.

(Geidi Raud)