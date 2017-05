Tänavune Eurovisioni lauluvõistlus saab peagi lõpu ning finaalvõistluse eel piilume pisut ka suurvõistluse tagatubadesse. Kas teadsite, et finaalijärjekorra panevad tähtsad ninad ise paika ning kleebivad selleks seinale suuri märkmepabereid?

Poolfinaalide ja finaali järjekorrad pannakse paika käsitsi, mitte loosi teel, et olla kindel, et iga lugu paistab teiste seast välja ja järjest ei tuleks kümmet tantsulugu või ballaadi. Eurovision.tv vahendab, kuidas see täpselt toimub.

Võistluse produtsent Christer Björkman ütleb eurovision.tv-le, et nii, kui teise poolfinaali edasipääsejate preesikonverentsil on loositud, millises finaali pooles keegi esineb, saavad taustajõud hakata esinemisjärjekorda paika panema. "Esimesena vaatame me laule - mis žanr, tempo, värvigamma. Vaatad kõiki neid parameetreid ja paned kokku voolama show, kus iga lugu saab ka päriselt kolm minutit särada. Kui minul on plaan paigas, saadan selle peaprodutsent Jon Ola Sandile ja siis arutleme me mõnda aega väga intensiivselt. Lõpuks lepime kokku milleski, mis meie arvates teeb hea show."