Selgus, et tegemist on ühe ja sama asjaga. "Teadus ja kristilik-kiriklik maailmavaade hakkavad lõpuks ühte sulama," kinnitas Volke. Sada aastat tagasi ilmutas end Portugalis Fàtima külas müstiline valgusnaine, kes ennustas ette nii peatselt puhkevat oktoobrirevolutsiooni kui ka hilisemat teist maailmasõda.

Kuid valgusnaine oli lastele lubanud, et kuu aja pärast tuleb ta jälle. Nõnda läkski. Kolmandal kohtumisel oli põllule kogunenud juba rohkem rahvast, kes olid tunnistajaks, et nähtus on tõepoolest olemas ja mitte laste fantaasia vili. Tõsi küll – valgusolend suhtles vaid lastega, eeskätt kõige vanema tüdruku, Luciaga, kes hiljem saadud sõnumeid ja ennustusi vahendas. Valgusnaine palus lastel roosikrantsipalvet lugeda.

Kuuldus imelikust valgusnähtusest, mis jagab ennustusi, jõudis ka kirikuringkondadesse. „Ülevalt alla valgus, lastega suhtlev kaunis, lahke heledais riideis naine, religioossed sõnumid – katoliku kirik otsustas, et tegemist on neitsi Maarja ilmutusega,“ ütleb Igor Volke.

Kokku ilmus Fàtima neitsi Maarja kuuel korral, enamasti 13. kuupäeval. Viimane ilmumiskord oli 13. oktoobril 1917. aastal, kui Fàtima põllule oli imet uudistama tulnud juba 50-70 tuhat inimest. „Ilm läks korraga täiesti käest ära, taevast katsid mustad pilved ning vihma kallas nagu ei kunagi varem,“ kirjeldab Volke. „Ühtäkki sadu katkes ning valgusketas koos neitsi Maarjaga ilmus oma tavapärasesse kohta tamme kohal.“

Neitsi Maarja suhtles taas ainult lastega. Ta palus Venemaa eest palveid lugeda ning Lucia edastas need sõnumid täiskasvanutele. Ning Venemaa tõepoolest vajas eestkostet, sest vaid kolm nädalat hiljem puhkes oktoobrirevolutsioon. Fàtima Maarja ennustas ette ka järgmist suurt sõda ning muidki sündmusi kuni tänapäevani välja.

„Maarja olevat öelnud, et ilmus sellepärast, et Jeesus pidas seda vajalikuks. Tema eesmärk oli meile, inimestele, teada anda, et me ei ela suva elu vaid ühe suure arenguskeemi või -projekti sees. Ning on olemas välised regulaatorid, mis meie elu siin juhivad.“