Täna IRLi esimeheks valitud Helir-Valdor Seederile on jõudu ja jaksu soovinud juba esindajad pea igasugustest erakondadest. Vabaerakonna esimees Artur Talvik õnnitleb vastvalitud esimeest Helir-Valdor Seederit ja toob välja, et vabakonservatiivne mõtteplats jääb ilmselt ühest mängijast ilma. „Soovin Helir-Valdorile Vabaerakonna nimel palju edu! Arvestades ametisoleva valitsuse arutu rahajagamise himuga ja tema erakonda tabanud madalseisuga, on vastvalitud esimehe ees Heraklese väljakutse. Aga Seeder on suure poliitilise kogemusega rahvuslik-konservatiivne maamees, kel on mitmeid tugevaid külgi. IRL-i konservatiivsemal tiival läks hästi,“ ütles Talvik.

Talviku hinnangul tähendab IRL-i liikmete eelistus ilmselt seda, et Vabaerakonna deklareeritud vabakonservatiivne mõtteplats on jäämas ühest mängijast ilma ja see paneb Vabaerakonnale survet juurde.

„Eesti poliitikale on pigem hea, kui IRL hakkab pakkuma EKRE-le selgemat alternatiivi. Vabaerakonna olukord mõnevõrra muutub. Me peame veelgi jõulisemalt seisma tugeva kodanikuühiskonna ja demokraatia, väikeettevõtluse kasvukeskkonna, üksikisiku vabaduste ning uuendusliku majanduse eest,“ lõpetas Vabaerakonna esimees. Seederit on juba jõudnud õnnitleda ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur. "Õnnitlen Helir-Valdor Seederit Isamaa ja Res Publica Liidu esimeheks valimise puhul. Loodan, et uue esimehe juhtimisel leiab IRL uuesti üles oma kaotatud väärtused – näiteks ühetaoline tulumaks, eelarve tasakaal ja eesti keelse hariduse tähtsustamine. See aitaks ehk kaasa IRLi allesjäämisele Eesti poliitikas," teatas Pevkur. "Soovin IRLile edu ka kohalikeks valimisteks. Eelkõige, et leida erakonnana sisemist jõudu minna valijatelt mandaati küsima oma nimekirjadega, mitte peituda valimisliitudesse," lisas reformierakondlane. Keskerakondlasest Riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa hinnangul on Seeder IRLile tugev juht, kes kõikide ootuste kohaselt viib erakonna praegu valitsevast seisakust välja. "Varasemad kohalike omavalitsuste valimised on näidanud, et madalat toetust omanud erakonnad võivad valimispäeval saada hüppelise toetajaskonna kasvu, kuid selleks vajab erakond tugevat liidrit,“ tõdes Eesmaa ning kinnitas omalt poolt, et uus esimees on ennast liidrina korduvalt tõestanud nii IRLi volikogu esimehena kui ka põllumajandusministrina mõlemas Ansipi valitsuses," lisas Eesmaa.