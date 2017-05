''Kindlasti pole minu ja olen kindel, et ka uue eestseisuse eesmärk tekitada kohe esimese asjana valitsuskriisi. Me soovime läbi vaadata oma poliitika, arutada kus me oleme ja siis minna edasi. Erakond peab viima ellu rohkem rahvuslikku alalhoidlikku poliitikat, selgemat poliitikat ning olema ka valijatele ja avalikkusele selgem ja arusaadavam kui seni,'' rääkis Seeder.

''Sellest, kas ma pürgin valitsusse või mitte, annan kõigepealt oma erakonnale teada ja alles siis avalikkusele,'' ütles ta.

Seederi sõnul on erakonna toetuse tõstmiseks vaja kahele asjale keskenduda.

''Meie poliitika kujundamine peab olema selgem. See on rahvuslik konservatiivne ja ma arvan, et Eesti poliitiline maastik vajab tugevat ja selget konservatiivset erakonda ka EKRE kõrvale. Teine asi on erakonna sisemine asjaajamise kultuur ja toimimine, erakonna erinevate juhtorganite ja juhtide vastutuse parem jagamine,'' seletas ta.

Seeder on kindel, et teise kandidaadi Kaia Ivaga sujub koostöö ka tulevikus igati edukalt.