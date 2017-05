Välisminister Sven Mikser kohtus täna Lennart Meri konverentsi äärel NATO asepeasekretär Rose Gottemoelleriga, et arutada ettevalmistusi NATO valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumiseks 25. mail ning kõnelda Eesti seisukohtadest.

Mikser ja Gottemoeller tõdesid ühiselt, et Euroopa liitlaste kaitsekulude kasv on oluline. "See näitab, et võtame oma julgeolekut tõsiselt," kinnitas Mikser.

NATO 25. mai kohtumisest kõneldes avaldas minister Mikser heameelt, et see keskendub liitlaste ühtsusele, üleatlandilisele sidemele, õiglasele koormajagamisele ning terrorismivastase võitluse tõhustamisele.

"Ehkki NATO on pikalt tegelenud terrorismi vastu võitlemisega mitmel viisil, toetame nende tegevuste tõhustamist ja nähtavamaks muutmist. Üks samm selleks võiks olla NATO liitumine rahvusvahelise Daeshi vastase koalitsiooniga, mida Eesti kindlasti toetaks," märkis Mikser.

Välisminister ja asepeasekretär arutasid ka NATO-Vene suhteid ja Eesti Euroopa Liidu eesistumist, sealhulgas Euroopa Liidu ja NATO koostööd, mis on üks Eesti eesistumise prioriteete.